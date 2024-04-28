استطلاع: ترامب يتقدم على بايدن في انتخابات الرئاسة التمهيدية 2024

لا يزال المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب يتمتع بميزة على الرئيس جو بايدن مع تقدم الحملة – والمحاكمة الجنائية للرئيس السابق – وفقًا لاستطلاع جديد لشبكة CNN أجرته SSRS.

وفي مباراة العودة المقبلة، يبدو الآن أن الآراء حول الولاية الأولى لكل رجل يتنافس على السنوات الأربع الثانية في البيت الأبيض تعمل لصالح ترامب، حيث يقول معظم الأمريكيين، إذا نظرنا إلى الوراء، فإن فترة ترامب كرئيس كانت ناجحة، وتقول أغلبية واسعة إن حملة بايدن كانت فاشلة حتى الآن.

وظل دعم ترامب في الاستطلاع بين الناخبين المسجلين ثابتًا عند 49% في المنافسة المباشرة ضد بايدن، وهو نفس الاستطلاع الوطني الأخير الذي أجرته شبكة CNN حول السباق في يناير، بينما يبلغ تأييد بايدن 43%، ولا يختلف كثيرًا عن استطلاع يناير 45%.

وبالنظر إلى الوراء، يقول 55% من الأميدريكيين الآن إنهم يعتبرون رئاسة ترامب ناجحة، في حين يرى 44% أنها فاشلة.

وفي استطلاع للرأي أُجري في يناير 2021 قبل مغادرة ترامب منصبه مباشرة وبعد أيام من هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول الأمريكي، اعتبر 55% أن الفترة التي قضاها كرئيس كانت فاشلة.

وبتقييم الفترة التي قضاها بايدن في منصبه حتى الآن، يقول 61% إن رئاسته حتى الآن كانت فاشلة، بينما يقول 39% إنها كانت ناجحة.

وهذا أسوأ بفارق ضئيل من 57% الذين وصفوا السنة الأولى من إدارته بأنها فاشلة في يناير 2022، بينما وصفها 41% بأنها ناجحة.

أصبح الجمهوريون الآن أكثر توحدا حول فكرة أن رئاسة ترامب كانت ناجحة مقارنة بالديمقراطيين الذين اعتبروا أن رئاسة بايدن كانت كذلك. بشكل عام، يصف 92% من الجمهوريين الفترة التي قضاها ترامب في منصبه بأنها ناجحة، بينما يقول 73% فقط من الديمقراطيين إن فترة بايدن كانت ناجحة حتى الآن. ومن بين المستقلين، يقول 51% إن رئاسة ترامب كانت ناجحة، بينما يرى 37% فقط أن رئاسة بايدن ناجحة.

هناك بعض التداخل في وجهات النظر حول إنجازات الرئيسين الأخيرين، حيث يقول 14% من الأمريكيين إنهم يعتبرون كليهما فاشلين، بينما يقول 8% إن كليهما ناجحان.

ويعتبر حوالي نصف الناخبين المسجلين، 47%، أن رئاسة بايدن حتى الآن فاشلة بينما يقولون إن رئاسة ترامب كانت ناجحة، بينما يقول 30% فقط إن رئاسة بايدن كانت ناجحة وأن رئاسة ترامب لم تكن كذلك.

يرتفع الرأي العام حول الرؤساء السابقين بشكل عام عند الرجوع إلى الماضي، على الرغم من أنه لم يحاول أي رئيس حديث آخر العودة إلى السلطة بشكل مماثل بعد خسارة انتخابية.

ظلت الآراء السلبية حول عمل بايدن في منصبه طوال معظم فترة رئاسته. في الاستطلاع الجديد، 60% لا يوافقون على طريقة تعامله مع الوظيفة و40% يوافقون على ذلك، وهي نفس النسبة التي كانت عليها استطلاعات CNN منذ أكثر من عام. حتى أن أقوى معدلات الموافقة على قضية بايدن في الاستطلاع كانت أيضًا في المنطقة السلبية، حيث وافق 45% على تعامله مع سياسة الرعاية الصحية و44% وافقوا على تعامله مع ديون القروض الطلابية.

أما أسوأ موضوع له من حيث التأييد – لتعامله مع الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة – فقد حصل على موافقة بنسبة 28% مقابل رفض 71%، بما في ذلك علامة عدم موافقة بنسبة 81% بين أولئك الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا وعدم موافقة الأغلبية بين الديمقراطيين (53%).

ولا تزال معدلات موافقة بايدن على الاقتصاد (34%) والتضخم (29%) سلبية بشكل صارخ، حيث يقول الناخبون إن المخاوف الاقتصادية أكثر أهمية بالنسبة لهم عند اختيار مرشح مما كانت عليه في كل من المسابقات الرئاسية الماضية. في الاستطلاع الجديد، وصف 65% من الناخبين المسجلين الاقتصاد بأنه مهم للغاية لتصويتهم لمنصب الرئيس، مقارنة بـ 40% شعروا بهذه الطريقة في أوائل عام 2020 و46% قالوا نفس الشيء في هذه المرحلة تقريبًا من عام 2016. يعد الاقتصاد أمرًا مهمًا للغاية بالنسبة لترامب في المباراة ضد بايدن، بنسبة 62% مقابل 30%.

وتقول أغلبية واسعة من الأميركيين، 70%، إن الظروف الاقتصادية في الولايات المتحدة سيئة، ويرى كثيرون، وخاصة الجمهوريون، أن وجهات نظرهم سوف تتأثر بالتحول السياسي أكثر من تأثرها بالتغير في الاقتصاد ذاته. ويقول حوالي 4 من كل 10 في هذه المجموعة (41٪) إن التغيير في القيادة السياسية في واشنطن من شأنه أن يغير انطباعاتهم عن الاقتصاد أكثر من انخفاض معدل التضخم، أو التغيير في وضعهم المالي الشخصي أو الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة. سوق الأوراق المالية. ويقول حوالي 6 من كل 10 جمهوريين (61%) ممن يقولون إن الاقتصاد في حالة سيئة، إن التغيير في القيادة من شأنه أن يغير وجهات نظرهم، مقارنة بـ 13% من الديمقراطيين الذين يشعرون بهذه الطريقة.

بعد السياسة، يمكن أن يؤدي انخفاض معدل التضخم إلى تغيير عقول نسبة كبيرة من أولئك الذين يشعرون أن الاقتصاد في حالة سيئة - يشعر 37% بهذه الطريقة، مع إشارة أقل بكثير إلى حدوث تغيير إيجابي في مواردهم المالية الشخصية (14%). أو ارتفاع سوق الأوراق المالية (3٪) له نفس التأثير.

ولا تزال تصورات الأمريكيين عن أوضاعهم المالية سلبية أيضًا، حيث قال 53% إنهم غير راضين عن وضعهم المالي الشخصي بينما قال 47% إنهم راضون عن وضعهم المالي الشخصي. وينتشر عدم الرضا بشكل صارخ بين ذوي الدخل المنخفض (67% غير راضين في الأسر التي يقل دخلها السنوي عن 50 ألف دولار).، والأشخاص الملونون (64% يقولون إنهم غير راضين) والأمريكيون الأصغر سنًا (61% ممن تقل أعمارهم عن 45 عامًا يقولون إنهم غير راضين).