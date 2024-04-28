عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسامة كمال: افتتاح الرئيس السيسي لمركز البيانات والحوسبة يزيد من كفاءة الحكومة

اسامة كمال
اسامة كمال

أكد الإعلامي أسامة كمال، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في فعاليات افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، تظهره وكأنه متخصص في التكنولوجيا وهي كلمة في منتهى الأهمية وليس مجرد خطابا مُعد مسبقًا، موضحا أن تعليق الرئيس يدل أنه داخل في مجال التكنولوجيا بشكل كبير جدًا، وهذا المركز في منتهى الأهمية وسيتسبب في رفع كفاءة الحكومة.

وأشار أسامة كمال، خلال تقديم برنامج "مساء دي ام سي"، المُذاع عبر شاشة "دي ام سي"، إلى أن افتتاح اليوم يؤكد أننا أمام مركز للبيانات وهو أساسي لكي تتعامل معه كل الوزارات في الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا أن هذا المركز ليس فقط عبارة عن مبنى وموجود به خوادم، ولكن هو جهد كبير من العمل واستضافة تكنولوجيا وبيانات الدولة المصرية.

وتوجه أسامة كمال، بالشكر لسلاح الإشارة بالقوات المسلحة على ما قدموه في هذا العمل، لافتا إلى أن مدير سلاح الإشارة أكد أن مركز البيانات يعتبر انعكاسا حقيقيا للتحول الرقمي، ويخلق فرصا لدعم الاقتصاد.

وشدد على أن هذا المركز شيء كبير جدًا، ومن الممكن ألا يشعر به المواطن، لكنه جهد مختلف وسيرفع من كفاءة العمل الإداري والحكومي.

▶️ شاهد هذا الفيديو https://www.facebook.com/share/v/kiaR5NyuSmq9vcX8/?mibextid=21zICX

افتتاح مركز البيانات والحوسبة الحوسبة السحابية الحكومية الرئيس عبدالفتاح السيسي برنامج مساء دي إم سي كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مبروك لأهالي الجيزة.. افتتاح 3 محطات مترو جديدة خلال أيام | صور

37500 للطن.. انخفاض أسعار الحديد بشكل كبير وعز يفقد 4500 جنيه

«مين مستخبي تحت الفستان».. إطلالة ميريام فارس تشعل السوشيال ميديا

السبب الحقيقي للخناقة| أسطورة ليفربول يكشف المستور في أزمة محمد صلاح وكلوب

الترند الحرام.. انهيار ميار الببلاوي بعد اتهامها بالزنا.. والسبب أزهري وبسمة وهبة

حرب ثلاثية| سر هجوم الشيخ الأزهري على ميار الببلاوي.. و"العرافة" تخرج عن صمتها: "ساكتة ليه"

160 جنيها دفعة واحدة.. هبوط مفاجئ في سعر الذهب بمصر اليوم

وتقولوا مبيشغلوناش ليه؟.. السيسي: عايزين كلكم تدخلوا ولادكم حقوق وتجارة هيطلع يشتغل ايه

ترشيحاتنا

دعوات مقاطعة الدواجن.. هل نجحت فى تخفيض الأسعار؟

موعد صرف معاشات شهر مايو 2024 | تفاصيل هامة للمستحقين

الكنيسة الأرثوذكسية: كل أعياد المصريين لها طابع ديني واجتماعي

تعرف على الفريق المنافس للزمالك في نهائي الكونفدرالية

الأرصاد تكشف عن طقس الغد والحرارة في القاهرة تسجل 30 درجة

أسامة كمال: افتتاح الرئيس السيسي لمركز البيانات والحوسبة يزيد من كفاءة الحكومة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 بروفات قبل لقاء الترجي.. هل تعزز عقوبة ثنائي الأهلي شائعات غرفة الملابس؟

مازال أسيرا لإسرائيل.. تعرف على الفلسطيني الفائز بالبوكر باسم خندقجي

الترند الحرام.. انهيار ميار الببلاوي بعد اتهامها بالزنا.. والسبب أزهري وبسمة وهبة

إطلالة رياضية.. نادية الجندي تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

فيديو

ملك أحمد زاهر: كنت خايفة من والدي في نعمة الأفوكاتو

دفن حيا لتقديمه للجن وعاد.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو أثار الجدل

الرئيس وجه بالاهتمام به في التعليم.. مجال الرقمنة وأهميته تكنولوجيا واقتصاديا

تامر حسني جبر بخاطرها.. بدرية طلبة تعلق على تجاهل ياسمين عبدالعزيز لزفاف ابنتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: استعمال الحق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب عن "طوفان" الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية دعما لغزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا الشخصية بين العشم والتطفل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تحرير سيناء ومحاولات الهدم الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ