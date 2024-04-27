قرار حكومي عاجل بوقف انقطاع الكهرباء في هذا الموعد.. تفاصيل

يعاني المواطنون خلال الفترة الأخيرة من خطة تخفيف الأحمال، لأنه مع ارتفاع درجات الحرارة يعاني الاشخاص من انقطاع الكهرباء وتتحمل الدولة مسئولية كبيرة عند إيقاف خطة تخفيف الأحمال من قبل خلال شهر رمضان .

موعد وقف تخفيف أحمال الكهرباء

وحسب تصريحات من مصادر حكومية، فإنه سيتم إلغاء قرار تخفيف الاحمال اعتباراً من منتصف شهر مايو المقبل وذلك لتخفيف العبء على المواطنين في ظل الارتفاع غير المعتاد لدرجات الحرارة في الماضي والقادم.

وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني ، أن هناك قراراً بإيقاف تخفيف الاحمال في الكنائس خلال الأيام المقبلة، على أن يتم تخفيف الأحمال لاحقاً كما حدث خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن وزارة الكهرباء تراعى امتحانات طلاب الثانوية العامة بـ تخفيف الأحمال من قبل، موضحاً أنه سيتم التنسيق بين وزاره الكهرباء ووزاره التربية والتعليم خلال فترة الامتحانات.

إنهاء انقطاع التيار الكهربائي

قرر مجلس الوزراء إنهاء انقطاع التيار الكهربائي خلال الأعياد المسيحية لتسهيل الاحتفال بهذه المناسبات على غرار ما حدث خلال شهر رمضان .

ويبدأ الاحتفال بأعياد الأقباط يوم الأحد المقبل 28 أبريل 2024، حتى الأحد 5 مايو، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

ونصت المادة (13) من القانون على أنه لا يجوز مزاولة أنشطة إنتاج أو توزيع أو بيع الكهرباء إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. ويجوز قبل إصدار تراخيص مزاولة النشاط أو تعديله إصدار التصاريح اللازمة للبدء في البناء أو القيام بأي توسعة لأي من الأنشطة المعنية وفقاً للضوابط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة الجهاز.

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون جنيه دون الحصول على ترخيص من الجهاز، بالعمل في أي من أنشطة الكهرباء المشار إليها في المادة (13) من هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، الأربعاء الماضي، أن هناك اجتماعات مكثفة تجمع بين قيادات الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى و وزارة البترول على مدار الساعة لوضع خطة عمل لتأمين الشبكة الكهربائية خلال الـ3 أشهر المقبلة ودخول فصل الصيف، لتأمين التغذية الكهربائية للمواطنين ووقف تطبيق جدول تخفيف الأحمال لتخفيف الأعباء على المواطنين نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح المصدر خلال تصريحات له، أن هناك انفراجة فى إمدادات الوقود اللازمة لتوليد الكهرباء بدأ من اول مايو ، موضحا أنه من المتوقع أن يتم وقف تطبيق جدول تخفيف الاحمال خلال أشهر الصيف مع الانفراجة التى ستشهدها إمدادات الوقود بعد تعاقد وزارة البترول على شحنتين من الغاز من المقرر وصولهم إلى مصر بداية الشهر المقبل بالإضافة إلى إعلان الحكومة وقف تصدير الغاز للخارج.

انقطاع الكهرباء يمتد لثلاث ساعات

و أضاف المصدر ، أنه لا يوجد حاليا أى استثناءات فى تطبيق جدول تخفيف الاحمال على مستوى الجمهورية ، كاشفا أن جميع المحافظات يتم تخفيف الاحمال بها من خلال قطع التيار الكهربائي لمدة ساعتين وربع على كل مشترك بحد أقصى بدأ من الساعة 11 صباحا و حتى الساعة 5 عصرا.

الجدير بالذكر، أن النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب تقدم بطلبي إحاطة موجهين إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء بشأن انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وأضاف "الجبلاوي"، في طلب الإحاطة الأول أن المواطنون تضرروا من انقطاع التيار الكهربائي المستمر الذي أصبح شىء أساسي يوميًا وخاصة بعد انتهاء شهر رمضان، موضحًا أن شهر الصيف بدأ وهو مرتبط بارتفاع درجات الحرارة وخاصة محافظات الصعيد.

وأوضح أن انقطاع التيار الكهربائي يوميًا أكثر من ساعتين حيث يتم التحميل على القرى أكثر، موضحًا أن انقطاع التيار الكهربائي قد يمتد إلى ثلاث ساعات يوميًا ولم يجد المواطنين ملجأ إلا شراء مولدات الكهرباء والتي تعمل بالسولار لتوليد الكهرباء، خاصة المخابز لمواجهة انقطاع الخدمة.

وأفاد الجبلاوي أن بعض المواطنين قاموا بشراء الكشافات وشحنها لاستخدامها وقت انقطاع خدمة التيار الكهربائي حتى يتمكنون من ممارسة أعمالهم اليومية بجانب قيام الطلاب بمذاكرة ومراجعة دروسهم وخاصة أن الامتحانات قد اقترب موعدها.

وتساءل الجبلاوي كيف تكون حياة المواطنين في عام 2024؟، وكيف ترى وزارة الكهرباء أن حل مشكلة الطاقة الكهربائية في تخفيف الأحمال؟.

وتقدم بطلب إحاطة آخر بشأن عدم اتخاذ قرار واضح في إلغاء تخفيف الأحمال الكهربائية أثناء امتحانات الثانوية العامة والشهادة الإعدادية وعدم التنسيق مع وزارة التعليم لإعلان بيان مشترك في الموضوع الذي يمس كل البيوت المصرية.