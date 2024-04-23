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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة الغردقة: اعتماد 112 مليون جنيه لمشروعات الكهرباء

رئيس مدينة الغردقة
رئيس مدينة الغردقة ياسر حماية

قال رئيس مدينة الغردقة ياسر حماية إنه جرى تخصيص 112 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية لمدينة الغردقة؛ لتنفيذ مشروعات الكهرباء؛ في عدد من الأحياء السكنية بالمدينة.


وأشار رئيس المدينة - في مؤتمر صحفي اليوم - إلى أنه جرى تنفيذ مشروعات الكهرباء ودعم شبكات الكهرباء في مناطق سكنية، وهي: منطقة مجاويش والنجدة والسلام وعربية وذهبية والاستاد والحرفيين.


وأضاف أنه جرى اعتماد مبلغ 144 مليون جنيه لأعمال خطة الرصف بالمدينة؛ في إطار خطة المدينة؛ لتحسين الصورة البصرية.


وخلال اللقاء، استعرض رئيس المدينة، جهود الوحدة المحلية لمدينة الغردقة في توفير الخدمات المقدمة للمواطنين؛ من خلال منظومة العمل في الإدارات المختلفة بالمدينة ومتابعة شكاوى المواطنين، وعقد لقاء أسبوعي مع المواطنين بحضور ممثلي الإدارات المختلفة.


كما بحث رئيس المدينة، جهود الوحدة المحلية لمدينة للتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي؛ لتوفير الخدمات المقدمة للمواطنين وحل كل مشاكل المواطنين؛ خاصة مع بداية الصيف.

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