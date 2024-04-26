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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

توقف إمدادات محطات الكهرباء في إقليم كردستان العراق

ارشيفي
ارشيفي

أعلنت وزارة الكهرباء بإقليم كردستان العراق أن الهجوم الذي طال حقل كورمور الغازي تسبب بتوقف إمدادات محطات الكهرباء.

وأفادت وسائل إعلام عراقية منذ قليل بوقوع انفجارات في حقل غاز كورمور بمحافظة السليمانية.

وكانت وزارة النفط العراقية أعلنت في وقت سابق  الانتهاء من مشروع تشغيل وحدة الأزمرة في كل من ‎مصفى البصرة بطاقة 1.3 مليون لتر يوميا وشركة ‎مصافي الوسط بالدورة بطاقة 750 ألف لتر يوميا.

ووقعت وزارة النفط العراقية، في وقت سابق  عقد مع شركة "يوكرزم ريسورس" الأوكرانية، لتطوير حقل عكاز الغازي بمعدل (400) مقمق.

وأكد وزير النفط حيان عبد الغني في بيان ورد  أهمية تطوير حقل عكاز الغازي بمحافظة الأنبار، لإضافة كمية (400) مقمق (مليون قدم مكعب قياسي باليوم ) للانتاج الوطني الذي يهدف إلى تزويد محطات توليد الطاقة الكهربائية بكميات جديدة من الغاز الطبيعي".

جاء ذلك خلال رعاية الحياني، حفل توقيع العقد بين الوزارة ممثلة بشركة نفط الوسط شركة نفط الشمال ودائرة العقود والتراخيص البترولية وبين شركة  يوكرزم ريسورس (UKRZEMRESURS) الأوكرانية، وكذلك رعايته لعقد تنازل شركة كوكاز الكورية لصالح الشركة الأوكرانية".

وأضاف الوزير، أن "الجهد الوطني في شركة نفط الوسط قد تمكن في وقت سابق من تشغيل الحقل ضمن الخطة المعجلة  لتزويد محطة عكاز الغازية بمعدل (60) مقمق".

واضح الحياني، إلى أن "الوزارة تهدف من خلال العقد مع الشركة الاوكرانية الوصول إلى معدل (100) مقمق للمرحلة الاولى من (1-2) سنة، و(400) مقمق خلال (4) سنوات".

من جهته قال وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج، باسم محمد خضير، ان "هذا العقد تحقق بعد سنوات طويلة من الانتظار بسبب الحرب على العصابات الارهابية "، مشيراً  "التوصل إلى صيغة العقد مع الشركة الاوكرانية  لاستثمار هذا الحقل بانتاج اولي يتراوح  (من سنة ونصف الى سنتين ) ويهدف إلى رفع معدلات الانتاج للحقل الى (100 )مقمق ، والى (400 )مقمق خلال أربع سنوات، يغذي من خلاله محطة كهرباء الانبار ومحطة عكاز الغازية".

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