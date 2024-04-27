خناقة على الخط .. ماذا حدث بين محمد صلاح وكلوب؟.. اعرف القصة

تصدرت المشادة الكلامية التي وقعت بين نجم ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح، ومدربه يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عمليات البحث والنشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

محمد صلاح

خناقة صلاح وكلوب

ووقعت المشادة بين محمد صلاح ومدربه أثناء وقوف صلاح على خط الملعب لاستبداله في الدقائق الأخيرة من المباراة التي جمعت ليفربول بفريق وست هام، وكانت النتيجة تُشير إلى التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، وهو ما يصعب مهمة ليفربول في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.

صلاح يغضب من كلوب

وظهر أن محمد صلاح غاضب من تأخر مدربه يورجن كلوب في الدفع به، ودار نقاش حاد بينهما، قبل أن يتدخل زملاء محمد صلاح للفصل بينهما في مشهد أثار جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بين متعاطف مع صلاح، وآخرين مع مدربه الألماني صاحب البصمات الكبيرة في مسيرة النجم المصري.

محمد صلاح

هل ينتقل محمد صلاح للسعودية؟



ووفقًا لشبكة سكاي سبورتس العالمية، فإنه من المفترض أن تتغير استراتيجية التعاقدات، الخاصة بالدوري السعودي للمحترفين هذا الصيف، حيث سيكون الاتجاه نحو التعاقد مع لاعبين أصغر سنًا بعد إنفاق 784 مليون جنيه إسترليني على النجوم العام الماضي.

وأوضحت الشبكة العالمية، أنه لن يتم النظر إلى اللاعبين أصحاب الأعمار المرتفعة والذين اقتربوا من انتهاء مسيرتهم.

عرض اتحاد جدة لـ محمد صلاح



وكان محمد صلاح، قد تلقى عرضًا من نادي اتحاد جدة السعودي، في الموسم الماضي، لكن ليفربول رفض رحيله مقابل 100 مليون إسترليني.

وينتهي عقد محمد صلاح مع نادي ليفربول في يونيو 2025، ووقتها سيكون بلغ 33 عامًا من عمره.