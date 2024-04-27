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رئيس التحرير
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أخبار العالم

بريطانيا تدرس نشر قوات لها في غزة.. ووزارة الدفاع ترفض التعليق

صدى البلد

تدرس حكومة المملكة المتحدة نشر قوات بريطانية في غزة لإنزال الإمدادات الإنسانية من رصيف مؤقت يقوم الجيش الأمريكي ببنائه حاليًا، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية يوم السبت نقلاً عن مصادر في الحكومة البريطانية لم تسمها.

ويشمل ذلك قيادة شاحنات تحمل المساعدات من سفن الإنزال عبر جسر إلى الشاطئ، حيث سيتم إيداعها واستلامها من قبل وكالات الإغاثة.

ويأتي ذلك بعد أن قالت الولايات المتحدة إن القوات الأمريكية لن تذهب إلى الشاطئ، وسيقوم أفراد من دولة أخرى بقيادة شاحنات التسليم من الرصيف.

ومن المفهوم أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد وأن الاقتراح لم يصل بعد إلى رئيس الوزراء ريشي سوناك.

ورفضت وزارة الدفاع التعليق.

ومثل هذا الدور يمكن أن يعرض القوات البريطانية لخطر أكبر للهجوم من حماس.

وقال مسؤول من الحركة المسلحة لوكالة أسوشيتد برس يوم الأربعاء إن حماس ستقاوم أي وجود عسكري أجنبي متورط في مشروع الميناء.

وفي اليوم نفسه، اضطر موظفو الأمم المتحدة إلى الاحتماء عندما تعرض الرصيف قيد الإنشاء لإطلاق النار.

وتشارك المملكة المتحدة بالفعل في الاستعدادات للعملية التي تقودها الولايات المتحدة، حيث ستوفر سفينة البحرية الملكية RFA Cardigan Bay أماكن إقامة عائمة لمئات البحارة والجنود الأمريكيين الذين يقومون ببناء الرصيف.

وقالت وزارة الدفاع يوم الجمعة إن فرق التخطيط العسكري البريطانية موجودة أيضًا في مقر العمليات الأمريكي في فلوريدا وقبرص لعدة أسابيع.
وقد بدأ بناء الرصيف المؤقت والجسر في البحر، بعد أن أعلن الرئيس جو بايدن عن المشروع في شهر مارس بهدف توسيع تدفق المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى غزة اعتبارًا من أوائل شهر مايو.

سيتم شحن المساعدات التي تم فحصها مسبقًا في قبرص إلى الأراضي الفلسطينية عبر مبادرة الممر البحري متعدد الجنسيات.

وقال وزير الدفاع جرانت شابس يوم الجمعة: "من المهم جدًا أن ننشئ المزيد من الطرق لوصول المساعدات الإنسانية الحيوية إلى سكان غزة، وتواصل المملكة المتحدة القيام بدور قيادي في توصيل الدعم بالتنسيق مع الولايات المتحدة وحلفائنا الدوليين".

حكومة المملكة المتحدة قوات بريطانية الجيش الأمريكي

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