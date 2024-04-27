أم كلثوم والعندليب|سعد لمجرد يزور قبور عدد من نجوم الفن الراحلين بمصر.. صور

استغل الفنان المغربي سعد لمجرد فرصة تواجده بالقاهرة لإحياء حفل فني وتصوير كليب لأغنيته الجديدة وزار عددًا من مقابر المشاهير كان أولهم الشيخ عبدالباسط عبدالصمد.

وقال سعد لمجرد :" تعلمت منه جودة الأداء وإتقان مخارج الحروف والخشوع للكلمة الإلهية ، لقد كان من المقرئين المقربين إلى قلبي حيث تعودت منذ الصغر في منزلنا بالرباط الاستماع يوميًا إلى تلاوته".

كما زار "لمجرد" مقابر كل من "أنور وجدي وفريد الأطرش وعبد الحليم وأم كلثوم".

وكشف المخرج حسام الحسيني أنه يعمل خلال هذه الفترة على تصوير كليب جديد للمطرب المغربي سعد لمجرد ويشاركه الغناء فيه ابن بلده الفنان حاتم عمور.

وأضاف “حسام” فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الكليب بعنوان "محبوبي"، ويتم تصويره بين مصر والمغرب على أن يطرح على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب خلال أيام قليلة من الآن.



تفاصيل حفل سعد لمجرد فى الزمالك

أحيا النجم المغربى سعد لمجرد حفلا غنائيا ضخما بالقاهرة وسط حضور كامل العدد من مختلف الجنسيات العربية والاوروبية.

حضر سعد لمجرد الحفل مرتديا ملابس كاجوال بصحبة مدير أعماله كريم اباغى وكان فى استقبالهما منظم الحفل تامر عبد المنعم وسامح سعيد وميمي المنشاوى، وذلك بعد تأجل الحفل يوما واحدا بسبب الأحداث الاخيرة بين إيران وإسرائيل التى تسببت في ارتباك حركة الطيران بعدد من الدول العربية.