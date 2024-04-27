الزيت بـ65 والسكر بـ37 جنيهًا.. انخفاضات كبيرة في أسعار السلع الاستراتيجية|فيديو

أكد أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أن أسعار اللحوم البرازيلية تراجعت من 380 إلى 350 جنيهًا واللحوم البلدية تراجعت من 400 إلى 350 جنيهًا.

وقال أسامة الشاهد في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "تكلفة طن العلف انخفضت من 31 ألف جنيه إلى 22.500 جنيه".

وأضاف أسامة الشاهد: "أسعار زجاجة الزيت الكيلو انخفض من 100 جنيه لـ 65 جنيهًا والزجاجة الـ 750 جرامًا انخفضت لـ 45 جنيهًا".

وتابع أسامة الشاهد: "أسعار السكر في الأسواق بـ 37.2 جنيه وأسعار الدقيق انخفضت من 24 ألف جنيه للطن إلى 16 ألف جنيه".

وأكمل أسامة الشاهد:" العيش السياحي كان وصل لـ 3 جنيهات في بعض الأماكن لكن سعر العيش السياحي انخفض لـ 1.5 جنيه".