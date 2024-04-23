تراجع جديد في أسعار الزيت والسكر والأرز

قدمت مذيعة موقع “صدى البلد” الإخباري رنا عبدالرحمن ، قرار الحكومة بتحرير سعر الصرف مرورا بالمبادرات مع اتحاد الغرف التجارية والتجار بخفض الأسعار 15 إلى 20% قبل عيد الفطر و 30% بعد ذلك، وصولًا إلى الإفراجات الجمركية على البضائع وتوفير المنتجات بكثرة في الأسواق.

وقد احدثت هذه القرارات حالة من الانخفاض المستمر في أسعار المنتجات الأساسية في كل بيت مصري.



وقد زفت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية بشرى سارة جديده للمواطنين وهى حدوث مزيدًا من الانخفاض في أسعار السكر والأرز والزيت والدقيق بالأسواق والسلاسل التجارية المختلفة خلال الأيام المقبلة

وأشارت المصادر إلى أن سعر السكر في الأسواق حاليًا لا يزيد عن 27 جنيهًا حتى لدى كبرى السلاسل التجارية التي كانت تبيع السكر بأكثر من 50 جنيهًا للكيلو.

وأكدت أن سعر السكر سيستمر في الانخفاض خاصة بعد عمليات ضخه في الأسواق والسلاسل التجارية بفضل الكميات التي تقوم مصر باستيرادها.

وكشفت عن أن مصر تعاقدت بالفعل على استيراد 500 ألف طن سكر خام

و من المقرر وصولهم خلال شهر مايو حتى شهر أغسطس المقبل لإتاحتهم للمواطنين بالأسواق.

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