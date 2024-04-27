بشرى للمواطنين.. تخفيضات 36% في أسعار هذه السلع.. إيه الحكاية ؟

تبذل الدولة جهوداً كبيرة في سبيل توفير كافة احتياجات المواطن المصري ، فضلاً عن توفير السلع المختلفة ، وتحرص على ضرورة الحفاظ على توازن الأسعار، بما يُلبى احتياجات المواطنين من هذه السلع.

تخفيضات وصلت لــ36%

وقال أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، إن التخفيضات على أسعار زيوت الطعام وصلت إلى 36% وباقي السلع تفاوت التخفيض بها ما بين 30% إلى 35%.

وأشار كمال خلال جولته بأحد السلاسل التجارية اليوم، إلى أن السكر يتوافر بكل السلاسل التجارية والسوبر ماركت بسعر يتراوح ما بين 35 جنيها إلى 38 جنيها للكيلو وأسعار الأرز تبدأ من 29 جنيها للكيلو والمكرونة تبدأ من 11 جنيهًا.

وأكد أن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي وجه الأجهزة الرقابية والمديريات والإدارات التابعة بالمرور الدائم على كافة الأنشطة التجارية؛ للتأكد من التخفيضات الموجودة على السلع وكذلك جودة السلع المعروضة أيضا.

ونوه معاون وزير التموين المتحدث الرسمي، أن التخفيضات بالألبان والجبن تفاوتت ما بين 10 إلى 20%، مضيفا أن المخزون الاستراتيجي من السلع آمن ويتخطى 6 أشهر في أغلب السلع.

وحث أحمد كمال المواطنين على الاستفادة من نسب التخفيض والتنافسية الموجودة بين السلاسل والمحال التجارية، مؤكدا أن خفض الأسعار جاء بعد الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية والمشاريع الاستثمارية والإفراجات الجمركية التي نفذتها الدولة مؤخرًا.

وأكد كمال، أن التخفيضات على السلع تأتي بالتزامن مع التخفيضات على السلع المعمرة ما بين 25 إلى 30%، مؤكدا أن الاتحاد العام للغرف التجارية في اجتماعات مستمرة مع وزير التموين لمراجعة موقف تخفيض الأسعار أولا بأول.

تخفيضات على الخبز السياحي

الجدير بالذكر أنه كانت قد أعلنت أيضاً وزارة والتموين والتجارة الداخلية، أن المخابز السياحية والأفرنجية بدأت في إنتاج الخبز الحر والفينو بالأوزان والأسعار التي تم الإعلان عنها طبقا للتوجيه الوزاري والذي أصدره الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية برقم 15 لسنة 2024 بشأن تنظيم أسعار الخبز في السوق المحلية.

ونص التوجيه الصادر على أن تكون أسعار الخبز السياحي الحر وزن 80 جراما 150 قرشا ووزن 40 جرام 75 قرش ووزن 25 جرام 50 قرش، كما شمل القرار الوزاري أسعار الفينو بـ 150 قرشا لوزن 50 جراما و100 قرش لوزن 35 جراما.

وقال خالد صبري المتحدث الرسمي للشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن جميع المخابز السياحية والأفرنجية على مستوى الجمهورية بدأت في إنتاج الخبز السياحي والفينو بالأوزان والأسعار التي تم الإعلان عنها من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأضاف صبري، أنه تم عقد اجتماعات مع كافة منتسبي الشعبة العامة في محافظات الجمهورية بهدف التأكيد على انخفاض أسعار طن الدقيق الفاخر والسياحي مما يستدعي خفض سعر بيع الخبز الحر في السوق المحلية.

وناشد المتحدث الرسمي بإسم الشعبة العامة بالاتحاد العام للغرف التجارية جميع أصحاب المخابز السياحي والأفرنجي الالتزام بالتوجيهات الصادرة عن وزارة التموين.

وأوضح خالد صبري المتحدث الرسمي باسم الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية، أن المطاحن قامت بتخفيض سعر طن الدقيق السياحي ليتراوح حاليا من 15 إلى لـ 16 ألف جنيه، بينما طن الدقيق الفاخر الخاص بالفينو يبدأ من 16 إلى 24 ألف جنيه.

رغبة حقيقية لاستقرار الاسعار

وقال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية، إن هناك عزم من قبل الحكومة والقيادة السياسية خلال الفترة القادمة ان يشهد السوق انخفاضاً في اسعار السلع والمنتجات كما تم الاعلان قبل ذلك قبل العيد و30% بعد عيد الفطر المبارك.

وأضاف في تصريحات لــ"صدى البلد" أن هذه رسائل لكل المنتجين و التجار و الموزعين انه لابد أن يكون هناك انخفاض في اسعار السلع والمنتجات نتيجة استقرار الاوضاع الاقتصادية ونتيجة استقرار الدولار ونتيجة توفير الحكومة للدولار لكل المستوردين ولكل التجار والمصنعين، وبالتالي لابد ان ينعكس ذلك ويكون هناك انخفاضات ولابد ان يشعر بها المواطن المصري.

وتابع: الحكومة قادرة و عازمة على تحديد اسعار السلع والمنتجات داخل الاسواق، وبالأخص السلع الاساسية والسلع التي تهم المصري الذي يجب ان يتم توفيرها بالاسعار المعلن عنها مثل السكر و الزيت والأرز غيرها، وبالتالي هناك رغبة قوية للحكومة على استقرار أسعار السلع .

وكانت قد قالت في وقت سابق النائبة منال نصر عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، أن خفض الأسعار سينعكس على الشارع بصورة كبيرة، مؤكده أن بدء خفض أسعار السلع بـ15 و20 ‎%‎ ليصل التخفيض إلى 30 ‎%‎ بعد العيد ، سيكون له دور كبير فى التيسير عن كاهل المواطنين شريطة الالتزام من قبل التجار والرقابة من قبل الحكومة لتفعيل القرار على الأرض، لافتة إلى أن الأسعار تمس حياة المواطن بشكل مباشر .

وأكدت عضو مجلس النواب، أن مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية ستسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتخفيف الأعباء المالية على الأسرة، فضلا عن تحفيز حركة البيع والشراء في الأسواق.

وأضافت عضو مجلس النواب، إن ملف الأسعار من أبرز الملفات التي تحظى باهتمام المواطن في الشارع المصري، مشيدا بتوجيهات القيادة السياسية في هذا الإطار، وضرورة متابعة السلطة التنفيذية لتنفيذ التوجيهات على أرض الواقع.

أسعار السلع في مستوى نزولي

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في أبريل الجاري ، مؤتمرا صحفيا بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار إعلان نتائج المتابعة والرصد لأسعار السلع وضبط الأسواق في مختلف المحافظات، بحضور الوزراء والمسئولين ورؤساء الأجهزة والجهات والاتحادات المعنية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إنه منذ بدء إجراءات الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف، حرصت الحكومة على متابعة موقف الأسواق على أرض الواقع، في ضوء تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس للحكومة بضرورة أن يشعر المواطن بانخفاض الأسعار بصورة جذرية وكبيرة، مشيرا إلى أنه خلال الفترة التي سبقت إجازة عيد الفطر المبارك تم التوافق مع اتحاد الغرف التجارية على أن تكون الانخفاضات في الأسعار في حدود 15% إلى 20%، وأن تستمر الانخفاضات لتصل إلى حوالي 30%.

وقال رئيس مجلس الوزراء إن الاتجاه العام هو أن أسعار السلع كلها في مستوى نزولي إلى حوالي 22% ، كما تلاحظ أن مجموعة السلع الأساسية شهدت انخفاضا في الأسعار بنسب أكبر تتجاوز 25%.

واستعرض أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الذى يتولى الأمانة الفنية للجنة، نتائج المتابعة الميدانية لمبادرة خفض الأسعار، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه تبين وجود تخفيضات سعرية واضحة على مستوى السلاسل التجارية منذ إطلاق المبادرة وصلت إلى 23.8%، وذلك لعدد 7 سلع استراتيجية هي: (السكر، والفول، والأرز، وزيت الطعام، والمكرونة، والجبن الأبيض، واللبن المعبأ).

واستعرض أسعار السلع وتطورها بالمقارنة بمستويات الأسعار قبل إطلاق المبادرة ونسبة الانخفاض بعد إطلاق المبادرة، حيث بلغ المتوسط العام للانخفاض بالنسبة لسلعة السكر نحو 22.2%، و 16.6% بالنسبة للأرز، و 23.8% بالنسبة لزيت الطعام، و13.7%بالنسبة للمكرونة المعبأة ، و13.8% للجبن الأبيض، و11.3% فى اللبن المعبأ.