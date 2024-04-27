إبراهيم عشماوي: الحكومة توافقت مع صندوق النقد الدولي على 6 محاور

تحدث الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، عن التوافقات الأخيرة بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي.

وقال إبراهيم عشماوي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر” تقديم الإعلامي عمرو أديب، إن هناك 6 توافقات تمت بالفعل بين صندوق النقد ومصر، أولها مرونة سعر الصرف، وتم الحديث عن أسعار الفائدة.

وأشار مساعد أول وزير التموين، إلى أن هناك توافقا حدث أيضا بين الصندوق ومصر، بشأن تخارج الدولة من المشروعات، وكذلك وصول الدعم إلى مستحقيه، ويكون نقديا.

السياسات النقدية

أضاف إبراهيم عشماوي: توافق الصندوق مع مصر أيضا على تمديد شبكة الحماية الاجتماعية، إضافة إلى أنه تم التحدث عن السياسة النقدية والمالية، وكذلك عجز ميزان المدفوعات.

وأوضح مساعد أول وزير التموين، أن الحكومة المصرية أعلنت عن القطاعات التي ستتخارج منها، وتم تقسيمها إلى تخارج كلي، وتخارج جزئي، وقطاع ثالث ستبقى فيه الحكومة.