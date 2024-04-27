بعد احتجاجات داعمة للقضية الفلسطينية|عودة العملية التعليمية لطبيعتها بجامعة نورث إيسترن الأمريكية

عادت الأجواء في الحرم الجامعي لجامعة نورث إيسترن الأمريكية إلى طبيعتها وتم تأمين ساحة الجامعة بالكامل اعتبارًا من بعد ظهر اليوم السبت، حسبما ذكرت الجامعة في منشور على موقع X وفي رسالة بالبريد الإلكتروني إلى CNN.

وذكرت شبكة CNN سابقًا أن الشرطة اعتقلت حوالي 100 شخص هذا الصباح بينما قام المسؤولون بتطهير "مخيم غير مصرح به" أقامه متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين في حرم جامعة نورث إيسترن في بوسطن.

وقالت الجامعة في تحديثها إن العملية اكتملت بحلول الساعة 11:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

وتشهد الجامعات الامريكية احتجاجات واسعة دعما للقضية الفلسطينية في مواجهة المجازر الاسرائيلية التي يرتكبها الاحتلال بحث الابرياء المدنيين العزل

ومن لوس أنجليس إلى نيويورك، مروراً بأوستن وبوسطن وشيكاغو وأتلانتا، تتّسع حركة الطلاب المؤيّدين للفلسطينيّين، حيث نُظّمت احتجاجات في عدد من الجامعات المرموقة عالمياً مثل هارفرد ويال وكولومبيا وبرينستن.

ومنذ أيّام، يتكرّر المشهد في أنحاء مختلفة من البلاد، حيث ينصب طلاب خياما في جامعاتهم تنديدا بالدعم العسكري الذي تقدّمه الولايات المتحدة لإسرائيل والوضع الإنساني في غزّة. ثمّ تعمل شرطة مكافحة الشغب في أحيان كثيرة على إخلائهم بناء على طلب إدارة الجامعة.

وأوقِف أكثر من مئة متظاهر قرب جامعة "إيمرسون كولدج" في بوسطن. وعلى بُعد آلاف الأميال، أوقف عناصر أمن يمتطون جياداً، طلابا في جامعة تكساس في مدينة أوستن.

في ذات السياق، طردت شرطة أتلانتا، جنوب الولايات المتحدة، صباح الخميس طلاباً من جامعة إيموري وأقرّت في بيان بأنّها استخدمت مواد "كيماويّة مزعجة" على المتظاهرين في مواجهة "عنف" البعض.

ورغم التحركات الأمنية، إلا أن الحراك الجامعي يشهد وعلى ما يبدو توسّعاً. فقد أُنشئ في وقت باكر الخميس مخيّم جديد في حرم جامعة جورج واشنطن في العاصمة، حيث من المقرّر تنظيم تظاهرة.