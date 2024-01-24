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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

مشاركة مميزة لـ«بيت الزكاة والصدقات» في معرض القاهرة الدولي للكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

يشارك «بيت الزكاة والصدقات» - تحت إشراف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر- رئيس مجلس الأمناء- في فعاليات الدورة (٥٥) لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في مقرين متميزين، الأول: في قاعة (4) داخل جناح الأزهر الشريف، والثاني: أمام الباب الرئيس- بجوار النافورة.

 

تأتي مشاركة «بيت الزكاة والصدقات» اليوم الأربعاء الموافق 24 من يناير 2024، في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب على محورين، جانب تعريفي وجانب ثقافي توعوي عن طريق عقد ندوات مع رواد المعرض، فضلًا عن توزيع كتيبات وهدايا تذكارية للزوار والأطفال، وجاءت هذه المشاركة تلبية لرغبة المحبين لبيت الزكاة والصدقات من المصريين وغير المصريين، والداعمين لدوره التوعوي والخدمي.

 

الأول: جانب تعريفي بـ «بيت الزكاة والصدقات» وتاريخ إنشائه عام ٢٠١٤م بقرار من رئيس الجمهورية، والبرامج التنموية والمبادرات التي يعمل عليها بيت الزكاة والصدقات خلال عشر سنوات، والمبادرات التي يطلقها داخل مصر وخارجها، مستهدفًا فيها الفئات الأوْلى بالرعاية والأكثر احتياجا، فضلًا عما يقدمه البيت من إغاثات عاجلة إلى الدول الأخرى، مثل: سوريا والسودان وليبيا، وآخرها قطاع غزة، الذي قدم له «بيت الزكاة والصدقات» حتى الآن (٤) قوافل من المساعدات العاجلة؛ استجابة لنداء الإمام الأكبر شيخ الأزهر بضرورة إطلاق حملة إغاثة عالمية لمناصرة الشعب الفلسطيني؛ فأطلق البيت حملةً بعنوان «أغيثوا غزة»، تحت شعار «جاهدوا بأموالكم.. وانصروا فلسطين».

 

الثاني: توعوي ويركز على التوعية بفريضة الزكاة ووجوب إخراجها وطرق إنفاقها وفقًا للمصارف الشرعية، التي وردت في قول الله عز وجل: {‌إِنَّمَا ‌ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ} [التوبة: 60].
 

بيت الزكاة والصدقات شيخ الأزهر معرض القاهرة الدولي للكتاب

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