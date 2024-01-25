السيسي ردا على سؤال مصطفى بكري: مصر تعمل على تهدئة الأوضاع بالمنطقة

رد الرئيس عبد الفتاح السيسي على سؤال الإعلامي مصطفى بكري، والذي أكد أن مصر لم تواجه تحديات استراتيجية كما تواجهها الآن وآخرها أزمة الصومال وكذلك أزمة السودان والصراع مستمر، ومازالت الفرقة في ليبيا موجودة أيضا، فيما تتواجد مصر الآن من كل هذا؟".

السيسي يرد على سؤال مصطفى بكري

وقال الرئيس السيسي، إن مصر تبذل جهودًا كبيرة في المنطقة، وليس من مصلحة المنطقة في الدخول في اقتتال سواء في ليبيا أو السودان أو غيره، والنتائج تؤثر على الجميع.

وأضاف، أن مصر حريصة على أن تكون عامل يعمل على إطفاء الحرائق وليس إشعالها، ومصر تسعى دائما على محاولة حل الأزمات والابتعاد عن الحروب، ونتائج الـ 4 أشهر في قطاع غزة أنهكت الجميع، وكانت النتائج قاسية على الجميع

واستكمل أنه من المهم ألا تخرج الأمور عن السيطرة، ومصر تبذل جهودا في السودان وليبيا، وفيما يخص أزمة الصومال مصر مع أي عمل دبلوماسي واتفاق بين الدول المختلفة سواء الصومال وجيبوتي وأرتيريا وكينيا.

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