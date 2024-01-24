عبد المنعم سعيد: المزاج العام للدول هو حالة وظاهرة متقلبة

أكد عبد المنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ، أن المزاج العام في مصر يتولد نتيجة العلاقات الجماعية والظروف التي يتشكل فيها وحجم الرضا أو عدم الرضا تجاه الكثير من القضايا.

وقال عبد المنعم سعيد، في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد" المذاع على قناة "تن"، "المزاج العام للدول هو حالة وظاهرة متقلبة".

وأضاف عبد المنعم سعيد "العوامل الاقتصادية والسياسية والأيديولوجية من العوامل المؤثرة في حالة المزاج العام داخل الدولة".

وتابع عبد المنعم سعيد "لا تزال نقطة القياس التاريخية المعاصرة هي أحداث الربيع العربي في المنطقة".

وأكمل عبد المنعم سعيد "المزاج العام مقاوم للتغيير، وهذا ما رصدناه على مدار سنوات طويل وأحداث تاريخية".