أستاذ علوم سياسية: معركة التأثير في الوعي والمزاج العام لأي دولة لها أبعاد دولية

أكد محمد كمال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن جريدة إسرائيلية نشرت خبرا يفيد بأن "إسرائيل اشترت برامج إلكترونية؛ للتأثير الجماعي في الخارج".

وقال محمد كمال في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج " المشهد " المذاع على قناة " تن"، :" برامج السوفت وير الجديدة متقدمة للغاية وقادرة على تحديد واستهداف مجموعات معينة برسائل معينة ".

وأوضح محمد كمال: "هذه البرامج قادرة على التحليل لأي منطقة في العالم وتتعامل معها برسائل معينة".

وأضاف محمد كمال: "معركة التأثير في الوعي والمزاج العام لأي دولة لها أبعاد دولية ".

ونوه محمد كمال بأن: "هناك شركة إسرائيلية يتم استخدامها للتأثير على الانتخابات في عدة دول حول العالم، وتقوم بتزييف الكثير من المعلومات والحقائق".