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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى بكري يوجه سؤالا للرئيس عن تحديات المنطقة.. ورد قوي من السيسي

مصطفى بكري
مصطفى بكري

وجه الإعلامي مصطفى بكري، حديثه إلى الرئيس السيسي خلال لقاء السيسي مع مجموعة من الإعلاميين على هامش الاحتفال بعيد الشرطة.

 

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وقال بكري:" مصر في تاريخها المعاصر لم تواجه تحديات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية كما يحدث الآن".

وأضاف بكري:" مازالت الأزمة السودانية مستمرة ومازالت الفرقة متواجدة في ليبيا، وحضرتك يا ريس حذرت من توسعة الحرب في المنطقة وتغيير المعادلة في المنطقة.. أين نحن الان؟".

ورد الرئيس السيسي، قائلا:" نبذل جهودًا كبيرة في المنطقة، وليس من مصلحة المنطقة الدخول في اقتتال سواء في ليبيا أو السودان أو غيره، والنتائج تؤثر على الجميع".

وأضاف، أن مصر حريصة على أن تكون عامل يعمل على إطفاء الحرائق وليس إشعالها، ومصر تسعى دائما على محاولة حل الأزمات والابتعاد عن الحروب، ونتائج الـ 4 أشهر في قطاع غزة أنهكت الجميع، وكانت النتائج قاسية على الجميع.

واستكمل أنه من المهم ألا تخرج الأمور عن السيطرة، ومصر تبذل جهودا في السودان وليبيا، وفيما يخص أزمة الصومال مصر مع أي عمل دبلوماسي واتفاق بين الدول المختلفة سواء الصومال وجيبوتي وارتيريا وكينيا. 

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