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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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محافظات

وكيل صحة الشرقية يعاين مكان مقترح بكفر جمعة لاستخدامه كوحدة للكلى الصناعي

صدى البلد

عاين الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أحد الأماكن التابعة للمجتمع المدني على الطبيعة، وذلك بقرية كفر جمعة بمركز ومدينة الزقازيق، والمجهزة للاستخدام كوحدة للكلى الصناعي، للوقوف على مدى إمكانية استخدام الموقع لتقديم الخدمة الطبية من عدمه.

تفقد وكيل الوزارة يرافقه مدير عام الطب العلاجي ومديري إدارات الكلى الصناعى والجودة ومكافحة العدوى ورئيس قسم الكلى بمستشفى الزقازيق العام، كافة الغرف والأماكن المتاحة بالموقع، والذي تم تجهيزه بمحطة لمعالجة المياه، وعدد من الأسرة وماكينات الغسيل الكلوي.

رصف وتطوير ورفع كفاءة الشوارع الداخلية بمراكز الشرقية

كلف الدكتور هشام مسعود مديري الإدارات الفنية بالمديرية، بعمل دراسة شاملة بعد معاينة المكان جيداً وخطوط السير به، ودراسة الموقف وفقاً لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، وإمكانية نقل مرضى الغسيل الكلوي وفقاً لموقعهم الجغرافي وقربهم من كفر جمعة، وعرض الدراسة سريعاً على وكيل الوزارة.

الدكتور هشام مسعود الطب العلاجي الغسيل الكلوى تطوير ورفع كفاءة تطوير ورفع كفاءة الشوارع لخدمة الطبية صحة الشرقية مركز ومدينة الزقازيق مرضى الغسيل الكلوي مراكز الشرقية

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