جهاز شؤون البيئة بالشرقية يُحرر 5 جنح لمنشآت صناعية وغذائية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخازن ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية وبيئية من الجهات المختصة وكذلك التأكد من التخلص الآمن من النفايات الخطرة وتطبيق القانون على المخالفين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وفى هذا الإطار قامت إدارة التفتيش البيئي بفرع جهاز شئون البيئة بالشرقية بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية والإشتراك مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بشن حملة مفاجئة وذلك للمرور والتفتيش على المنشآت الصناعية والغذائية والورش والمطاعم بمراكز (بلبيس –الزقازيق – فاقوس) للتأكد من تطبيق تلك المنشآت للإشتراطات البيئية والصحية في التخلص الآمن من المخلفات وعدم الخلط بينهم وعدم وجود انبعاثات تضر بصحة الإنسان والبيئة المحيطة ، وأسفرت الحملة على تحرير خمس جنح للمنشآت المخالفة.

ومن جانبه أشار الدكتور مجدى الحصري رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالشرقية والإسماعيلية أن المخالفات التي رصدتها الحملة في المنشآت التي تم التفتيش عليها تتمثل في (عدم وجود سجل مخالفات خطرة – عدم وجود سجل بيئي – عدم مطابقة غرفة تجميع النفايات للإشتراطات البيئية - عدم فصل المخلفات الخطرة عن المخلفات الصلبة - عدم وجود غرفة للمخلفات الصلبة - انتهاء رخصة تداول المخلفات الخطرة ) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتم تحرير محضر جنحة لشركة مواد غذائية بمركز بلبيس رقم (745) جنح بلبيس لسنة 2024 وتحرير محضر جنحة لشركة خدمات بترولية بمركز بلبيس رقم (746) جنح بلبيس لسنة 2024.

كما تم تحرير محضر جنحة لورشة تصليح سيارات بمركز الزقازيق رقم (1605) جنح ثان الزقازيق لسنة 2024 وتحرير محضر جنحة لمتجر لبيع الزيوت وشحومات السيارات بمركز الزقازيق رقم (1606) جنح ثان الزقازيق لسنة 2024.

كما تم تحرير محضر جنحة لمطعم بمركز فاقوس رقم (117) جنح فاقوس لسنة 2024.