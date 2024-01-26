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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لزيادة إنتاجية المحاصيل.. زراعة الشرقية تنظم ندوة عن مكافحة الحشرات

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لاستخدام أحدث الأساليب العلمية في زراعة المحاصيل لتحقيق أعلى إنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يساهم في زيادة الدخل القومي.

أضاف المحافظ أن المحافظة تقوم بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للإرتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزيادة انتاجية المحاصيل الزراعية من خلال توفير الأسمدة والبذور الجيدة للمحاصيل الزراعية وكذلك تكثيف نشاط المرشدين الزراعيين لتوعية المزارعين بالطرق الحديثة في الزراعة والري.

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من جانبه أشار المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة إلى قيام المديرية بالتعاون مع معهد بحوث وقاية النبات بتنفيذ ندوة ارشادية لمهندسي الإرشاد الزراعي والمكافحة البستانية بالمديرية عن المكافحة المتكاملة للحشرات الناقله للأمراض النباتية في حضور الاستاذ الدكتور علي احمد مدير معهد بحوث وقايه النبات والاستاذ الدكتور حاتم الشناف بمعهد بحوث وقاية النبات والمهندس أحمد العساسي مدير عام  ادارة المكافحة البستانية بالمديرية.

أضاف وكيل وزارة الزراعة قيام الدكتور محمد إبراهيم بمعهد بحوث وقاية النبات بتقديم الندوة الارشادية والتي تناولت الحديث عن الطرق المثلي  للمكافحة الحشرية والتعريف بمرض الفيتوبلازما والذي تسببه الحشرات الثاقبة الماصه ويؤثر علي إنتاجية محاصيل الفول والسمسم والبامية وطرق مكافحته وفي نهاية الندوة تم فتح باب المناقشة والرد على أسئلة واستفسارات الحضور.

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