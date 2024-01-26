الري: سنتعامل مع قناطر ديروط القديمة على أنها منشآت أثرية

أكد المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، أن إنشاء مجموعة من القناطر الجديدة أمر أصبح ضروريا في الوقت الراهن، إذ أن القناطر والمجموعات القديمة منشأة منذ 150 عاما تقريبا، وبالتالي أصبح ضروريا إيجاد قناطر بديلة، موضحا أن قناطر ديروط الجديدة تتواجد في محافظة أسيوط.

قناطر ديروط القديمة لا تتحمل موازنات مائية

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى في برنامج "خط أحمر" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن قناطر ديروط القديمة سيتم التعامل معها على أنها منشآت أثرية، إذ أنها غير قادرة على تحمل موازنات مائية على بواباتها، وهو ما جعل الدولة تعمل على إنشاء قناطر جديدة في الفترة الراهنة، بمستويات مميزة.

وأشار إلى أن إنشاء مجموعة من القناطر الجديدة في ديروط؛ يأتي بالشراكة مع الجانب الياباني، والبوابات سيتم تصنيعها في اليابان بتقنيات متميزة.