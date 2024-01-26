فيلا بمارينا | مسئول كبير متهم في شبكة فساد وزارة الري .. خاص

أحال المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المتهمين بشبكة فساد كبري في وزارة الري وآخرين إلي المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوي وعطايا مالية وحصل صدى البلد علي نص شهادة الرقابة الإدارية واستمعت النيابة الي اعترافات المتهم الثاني والذي يعمل مسئولا بجهة عليا.

اعترافات المسئول

قرر المتهم الثاني بالتحقيقات بتلقي بلاغات الجهات الحكومية والمواطنين بنطاق مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، والتأشير عليها بقيدها بدفتر معد لذلك وإحالتها إلى التحقيق والعرض، واعتماد ما يصدر من أعضاء الجهة من قرارات موجهة لتلك الجهات

وأضاف أنه بمطلع ٢٠٢٣ ورد بلاغ من وزارة الموارد المائية والري ضد عدد من المهندسين المشرفين على أعمال تأهيل ترعة مسماه "النجار" ضمن ترع أخرى مسند أعمال تأهيلها لشركة لواء الحمد للمقاولات والتجارة لما نُسب لهؤلاء المهندسين من استلامهم جانب من تلك الأعمال رغم تضمنها ملاحظات فنية؛ فأحال البلاغ كاختصاصه لأحد أعضاء النيابة إدارته للتحقيق والعرض؛ وعلى أثر ذلك عرض عليه القائم بالتحقيق تشكيل لجنة فنية من محافظة المنوفية لفحصتلك الأعمال؛ فوافقه وأصدر قراره بتشكيل تلك اللجنة وانتهت إلى وجود بعض الملاحظات من وزارة الري لوحدة الموضوع فوافقه؛ ونفاذاً لذلك بتاريخ ٢٠٢٣/٤/١٧ أشر عليها بالموافقة على الضم وفي أعقاب ذلك تقدمت الشاهدة بطلب تشكيل لجنة فنية من جهات مختلفة لفحص أعمال الشركة؛ واستجابة لطلبها أصدر قراراً بتشكيل لجنة خماسية مؤلفة من عضوين تابعين لإحدى كليات الهندسة بالجامعات الحكومية واخرين من معهد بحوث الإنشاءات التابع لوزارة الإسكان وعضو من معهد بحوث الري التابع لوزارة الموارد المائية والري؛ ولعدم تنفيذ قراره أرسل لوزارة الري خطابين تعجل فيهما تشكيل اللجنة.

وأضاف أنه على إثر تردد الشاهدة المذكورة والمتهم الثامن عليه بمقر النيابة لمتابعة بلاغهما؛ جمعه والأخير لقاء منفردين بمقر عمله عرض خلاله الأخير عليه توفير وحدة سكنية ببورت جولف مارينا بالساحل الشمالي على أن يتم تقسيط ثمنها على عدة سنوات ثمنها مليون و800 الف جنسه فوافقه، ونفاذاً لذلك؛ هاتفه المتهم الثامن وأحاطه بتوافر وحدة بمنتجع "جولف بورتو مارينا"، فكلف الشاهد العاشر بالتواصل مع المتهم الثامن للسفر رفقته ومعاينتها، وفي غضون شهر يونيو لسفره خارج البلاد؛ كلف الشاهد العاشر باتخاذ إجراءات نقل ملكية تلك الوحدة إليه؛ ونفاذاً لذلك التقى الأخير المتهم الثامن بأحد مكاتب الشهر العقاري بالقاهرة حيث حرر للشاهد توكيل ببيع الوحدة وعقب عودته من سفره تسلم الوحدة السكنية وأقام بها رفقة أسرته، وأنهى بنقل ملكية الوحدة إليه من خلال توكيل ببيعها حرره له الشاهد العاشر دون سداد ثمنها للمتهم الثامن