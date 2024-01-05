الري : توسيع المحطات وتنظيم رفع المياه على الترع والمصارف

قال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، إنه يوجد أعمال متابعة مستمرة للصيانة وتوسيع محطات الري وتنظيم عملية رفع المياه سواء على الترع أو المصارف المختلفة.



وأضاف « غانم » من خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “خط أحمر” على قناة "الحدث اليوم" أن لدينا شبكة متكاملة من الترع والمصارف والمحطات التي تتكامل في توصيل المياه للأستهلاك مثل الزراعة والشرب.

المصارف الآمنة للزراعة





أشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، أننا نعمل مع مياه الصرف بكفاءة كبيرة والحفاظ على المصارف الآمنة للزراعة ومنع حدوث الغرق وخلافه.

وأوضح أن هذا التطوير يحتاج متابعة دورية ومستمرة للحفاظ على استمرارية النتائج الآمنة الموضوعة لمحافظتي الوادي والدلتا.



