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أخبار البلد

وزير الري: مصلحة الميكانيكا والكهرباء ضمانة لكفاءة المنظومة المائية ورضا المنتفعين

صدى البلد

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أهمية أعمال مصلحة الميكانيكا والكهرباء؛ باعتبارها أحد أدوات الإدارة المثلى للمنظومة المائية للوفاء بالاحتياجات المطلوبة للمنتفعين كافة.

وأشار إلى دور مصلحة الميكانيكا والكهرباء الهام؛ من خلال تحقيق المناسيب والتصرفات المطلوبة في الترع، والحفاظ على المناسيب الآمنة بالمصارف والبحيرات.

وأوضح حرص الوزارة على صيانة وإحلال محطات الرفع بمختلف المحافظات؛ اعتماداً على دراسات فنية دقيقة وفق خطة زمنية محددة، لضمان قدرة هذه المحطات على رفع كميات المياه المطلوبة لأعمال الري والصرف وغيرها من الاستخدامات، والتعامل أيضا مع حالات الازدحامات المائية وحالات الطوارئ.

وعقد وزير الري اجتماعاً مع الدكتور أيمن السيد، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، والمهندس حسن يحيى نائب رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء؛ لمتابعة سير العمل في المصلحة، ومناقشة إجراءات تحسين كفاءة تشغيل محطات الرفع وتوفير قطع الغيار اللازمة لها، في حضور المهندس محمد عمر مكرم، معاون الوزير للمشروعات الكبرى.

واستعرض الاجتماع، أعمال إحلال وتجديد محطات الري والصرف الجارية والمستقبلية لخدمة قطاعات الزراعة واستصلاح الأراضي والوفاء بالاحتياجات المائية المختلفة.

وأعلنت وزارة الري، في بيان، صباح اليوم الجمعة، إجراء تجارب تشغيل لمحطتي "تل العمارنة ١ و٢ في محافظة المنيا، وإحلال وتجديد محطة التحرير بمحافظة البحيرة، كما جارى طرح عملية إنشاء محطة النصر ٥ بمحافظة البحيرة، وإنشاء محطة قلابشو الجديدة بمحافظة الدقهلية.

إجراءات تدعيم وضمان جاهزية مراكز الطوارئ الستة الرئيسية

وتابع الوزير -خلال الاجتماع- إجراءات تدعيم وضمان جاهزية مراكز الطوارئ الستة الرئيسية التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء، والتى تنتشر بمواقع مختلفة في أنحاء الجمهورية، وهى مراكز (مريوط – الوادي – أم صابر - أبو سكين - سيناء – كوم أمبو) والتى تخدم الخمس الأولى منها محافظات الوجه البحري، بينما يخدم مركز كوم أمبو محافظات الوجه القبلي، ومتابعة إجراءات إنشاء مركز آخر لخدمة الوجه القبلي في المنيا.

وجرى استعراض إجراءات دعم الورش التابعة للمصلحة، وتوفير مستلزمات تشغيل الورش الرئيسية الـ (١٢) التابعة للمصلحة في محافظات الإسكندرية - البحيرة - الدقهلية - الشرقية - كفر الشيخ - شمال سيناء - أسوان - نجع حمادي - المنيا - توشكي)، والمزودة بمعدات وآلات وأدوات ذات تقنيات حديثة لإعادة تأهيل الأجزاء التالفة وتوفير احتياجات المحطات من قطع الغيار المحلية والكراسي النحاس والسبيكة، وتصنيع شبك الأعشاب وبوابات الحجز اللازمة للمحطات، وإجراء أعمال العمرات للمهمات.

ووجه وزير الري باستمرار التنسيق مع شركات الكهرباء؛ لضمان توفير التغذية الكهربائية للمحطات بالشكل الذى يسمح بعملها في جميع الأحوال خاصة خلال فترات الطوارئ، والتأكد من جاهزية المولدات الموجودة بجوار بعض المحطات الحرجة، وتوفير كميات الوقود والزيوت اللازمة لتشغيل الوحدات التي تعمل بالمحركات الديزل.

كما وجه سويلم، باتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض استهلاك الكهرباء في المحطات، وحصر المحطات التي تحتاج إلى تنفيذ إجراءات فنية لخفض استهلاك الطاقة بها، من خلال رفع كفاءة الوحدات وتوفير ظروف التشغيل الملائمة؛ ترشيداً للطاقة؛ ومراعاة للبعد البيئي؛ والعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية المسببة للتغيرات المناخية.

وشدد على دعم التصنيع المحلي وترشيد الإنفاق بالعملة الأجنبية من خلال زيادة الاعتماد على المكونات المصنعة محلياً بقدر الإمكان عند تنفيذ أعمال إحلال وتجديد المحطات، مشيراً إلى أهمية الاستمرار في التعاون مع المصانع التابعة للهيئة العربية للتصنيع، في أعمال تصنيع قطع الغيار الميكانيكية للمحطات.

وتمثل مصلحة الميكانيكا والكهرباء ركيزة أساسية في أعمال رفع التصرفات المائية المطلوبة لخدمة شبكتي الري والصرف، والوفاء بالاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات.

وتتولي المصلحة إدارة وتشغيل 600 محطة طلمبات على مستوى الجمهورية عبارة عن (٤٤٠ محطة طلمبات لخدمة شبكة الري – ١٠٥ محطات طلمبات لخدمة شبكة الصرف – ٥٥ محطة طلمبات خلط لإعادة استخدام المياه)؛ بالإضافة إلى محطات معالجه مياه الصرف الزراعي وهى محطة معالجه مياه مصرف المحسمة بطاقة مليون متر مكعب يومي، ومحطة معالجة مياه بحر البقر بطاقه ٥.٦ مليون متر مكعب يومي، ومحطة معالجة مياه الضبعة بطاقه ٧.٥ مليون متر مكعب يومي.

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