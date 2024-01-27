عصام مرعي: الاستقرار أهم ما يميز الزمالك في الفترة الحالية

أكد عصام مرعي، نجم الزمالك السابق، أن الاستقرار الحالي داخل القلعة البيضاء هو الأهم خاصة للفريق الأول لكرة القدم في ظل المنافسات المقبلة في الدوري والكأس والكونفيدرالية.

وقال مرعي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة الزمالك: "الفريق بكل تأكيد يحتاج إلى تدعيم صفوفه وهو الأمر الذى يعمل عليه مجلس الإدارة وهذا شيء جيد للغاية خاصة بعد ملف القيد الذى تم الانتهاء منه وكان أمر مرهق للغاية".

وأضاف: "قطاع الناشئين داخل نادي الزمالك يضم لاعبين مميزين للغاية ومن الممكن أن يستفيد به الفريق الأول وأيضا لتوفير الأموال، ومشاركة محمد السيد وعمار ياسر مع الفريق في مباريات معسكر الإمارات أم جيد للغاية".