جمعية المصدرين المصريين: الاقتصاد قادر على التعافي من الأزمة الحالية..فيديو

أكد مصطفى النجاري نائب رئيس جمعية المصدرين المصريين، أن مصر دولة محورية في المنطقة ، والأزمة الاقتصادية الحالية نتاج تداعيات على مدار 4 سنوات وأزمات دولية.

وقال مصطفى النجاري في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" طول عمرنا هناك فجوة بين الإيرادات والمصروفات من الدولار ".

وأضاف مصطفى النجاري:" المشكلة حاليا تكمن في عدم تواجد الثقة في أن رصيد الدولار في البنك المركزي قادر على التحمل في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية ".

وتابع مصطفى النجاري:" في بعض الأحيان يكون حل الأزمات الاقتصادية سياسي وهذا رأيناه في العديد من المشاكل الاقتصادية حول العالم".

واكمل مصطفى النجاري:" الاقتصاد المصري قادر على التعافي من الازمة الحالية ".