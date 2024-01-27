أخبار التوك شو| سعر الدولار اليوم.. الأرصاد: أمطار متفاوتة ونشاط في الرياح

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالى:



التفاصيل الكاملة لـ رحيل يورجن كلوب عن ليفربول الإنجليزي

أعلن الألماني يورجن كلوب، مدرب فريق نادي ليفربول الإنجليزي، عن رحيله عن النادي بحلول نهاية الموسم الجاري.



سعر الدولار اليوم السبت 27-1-2024 أمام الجنيه

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم داليا أيمن ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم السبت، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم السبت.



أسعار الذهب اليوم السبت 27-1-2024.. محدث لحظة بلحظة

قدمت الإعلامية داليا أيمن خلال برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم السبت.



الأرصاد: أمطار متفاوتة ونشاط في الرياح اليوم السبت

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.





بعد العيد.. بشرى سارة بشأن محصول القمح هذا العام

قال المهندس أشرف نصير، مدير عام الزراعة بالشرقية، إن الشرقية من أكبر محافظات الجمهورية في زراعة القمح، حيث تقوم بزراعة حوالي 394 ألف فدان، لافتًا إلى أنه تم تحقيق 96% من المستهدف.



في حجم حبة الأرز.. فريق مصري يبتكر روبوت لعلاج الجلطات القلبية|شاهد

كشف الدكتور إسلام خليل، الأستاذ في مجال الميكروربوت بجامعة توينتي بهولندا، تفاصيل ابتكار فريق مصري لـ روبوت “في حجم حبة الأرز”، يعمل بالذكاء الاصطناعي للتخلص من الجلطات القلبية بدون تدخل جراحي.



الطماطم بـ5.5 جنيه.. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 27-1-2024

استعرض برنامج «8 الصبح» على قناة «دي إم سي» أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق، اليوم السبت الموافق 27-1-2024.



يستمر 3 سنوات.. تفاصيل إعادة تركيب الغلاف الخارجي لهرم منكاورع بالجيزة

قال أحمد عامر، الخبير الأثري، إن الملك منكاورع حكم البلاد لمدة تتراوح من 18 إلى 22، وهو خامس ملوك الأسرة الخامسة، وابن الملك خفرع.



ماذا قال رئيس جنوب إفريقيا بعد قرار محكمة العدل الدولية؟

قال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا إثر متابعته من جوهانسبورج لقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، "إن الجرائم المنسوبة لإسرائيل في غزة تم الكشف عنها من خلال قرار أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة".



للتخلص من الدهون الموضعية.. اخصائية تغذية تنصح باستخدام هذه الكبسولات |تفاصيل

أكدت الدكتورة هبة حسام اخصائية التغذية العلاجية، أن مقاطعة السكريات مرة واحدة في الطعام يشكل خطرا كبيرا على أي شخص، موضحة أنه يمكن منع السكر المعلب والسكر الموجود بالمواد الحافظة، مع الاعتماد على التزود بالسكر من الفاكهة.