بعد العيد.. بشرى سارة بشأن محصول القمح هذا العام

قال المهندس أشرف نصير، مدير عام الزراعة بالشرقية، إن الشرقية من أكبر محافظات الجمهورية في زراعة القمح، حيث تقوم بزراعة حوالي 394 ألف فدان، لافتًا إلى أنه تم تحقيق 96% من المستهدف.



580 ألف طن من القمح

وأضاف “نصير” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت"، أن محافظة الشرقية العام الماضي كانت من أكبر المحافظات التي قامت بتوريد القمح العام الماضي، حيث وردت 580 ألف طن من القمح للصوامع والشون.



وأشار المهندس أشرف نصير، مدير عام الزراعة بالشرقية إلى أن زيادة الإنتاجية تم من خلال التعاون مع مراكز البحوث الزراعية واستخدام أحدث النظم في الزراعة، مضيفًا أن حصاد محصول القمح سيتم بعد عيد الفطر.



وأوضح المهندس أشرف نصير، مدير عام الزراعة بالشرقية أن الإرشاد الزراعي يعمل على قدم وساق بجانب المكافحة، حيث يتم عمل ندوات إرشادية بشكل مستمر.