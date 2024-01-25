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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل الزراعة بالغربية يناقش تدشين الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح

وكيل الزراعة بالغربية
وكيل الزراعة بالغربية

عقدت مديرية الزراعة بالغربية اليوم  الاجتماع الثالث للحملة القومية للنهوض بمحصول القمح بقاعة الكبرى الإرشاد الزراعى  وخلال كلمته الافتتاحية ، رحب الأستاذ الدكتور خالد على أبوشادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية  بالحضور، وقام  بتهنئة رجال الشرطة المصرية ، والشعب المصرى العظيم بمناسبة عيد الشرطة الــ ٧٢، مشيدا بدورهم الوطنى وبطولاتهم من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره ووجه سيادته رسالة تقدير واعزاز لأرواح شهداء الشرطة المصرية الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن.

وجاء ذلك في إطار المتابعة المستمرة لمحصول القمح من الزراعة حتى الحصاد والتوريد وتنفيذاً لتعليمات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالمتابعة المستمرة.

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وأشار « ابوشادى »  إن الحملة القومية لمحصول القمح تأتي في ظل اهتمام القيادة السياسية بالقطاع الزراعي لتحقيق أهداف الدولة المصرية في الأمن الغذائي اعتمادا على أحد أهم محاصيل الأمن الغذائي وهو القمح، مشيرًا إلى التوعية بأهمية تطبيق السياسة الصنفية للقمح للتأقلم مع الظروف المناخية لضمان إنتاجية مرتفعة تخدم هذه الأهداف وأضاف أن الإكتفاء الذاتي من القمح يأتي على قمة أولويات العمل البحثي لإرتباطه بمفهوم الأمن الغذائي ، لذا أصبح من الواجب علينا زيادة الاهتمام بإنتاج القمح وتوعية المزارعين على أهمية زراعة لتحقيق أعلى قدر من الأمن الغذائي للشعب المصرى ، وقال يجب  التعامل مع التغيرات المناخية لتقليل الفقد فى المحصول ومكافحة الآفات خاصة دودة الحشد التى أصبحت تمثل خطرا شديدا ليس على المحاصيل الصيفية فقط بل امتدت الإصابة إلى المحاصيل الشتوية ،واشاد بدور الادارة العامة للإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بالغربية، التى تقوم بعمل ندوات ارشادية توعوية ومدارس حقلية  للمزارعين في شتى ربوع قرى ومراكز محافظة الغربية، عن أهمية زراعة محصول القمح، وطرق الزراعة، واختيار أفضل أصناف التقاوي التي تناسب كل تربة دون غيرها عالية المحصول مقاومة للأمراض .

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وأكد « وكيل زراعة الغربية » على أهمية تشجيع المزارعين على زراعة القمح وعمل الندوات الإرشادية وأيام الحقل وأيام الحصاد مع تقديم الدعم الفني اللازم لهم للوصول إلى تحقيق أعلى إنتاجية للمحصول، والتعريف بطرق حماية المحصول من الآفات الضارة ومكافحتها ،وكذلك كيفية الإعتدال فى الرى وطرق وضع السماد الأزوتى قبل الرى مباشرة، ومناقشة أهم التوصيات الفنية للنهوض بإنتاجية محصول القمح ، أكد علي ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة ،لإستخدام أحدث الأساليب العلمية في زراعة المحاصيل لتحقيق أعلى إنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يساهم في زيادة الدخل القومي.
وتناولت الندوة التوصيات والمعاملات التي تتم لمحصول القمح أصناف "  - مصر ٣ - سخا ٩٥ جيزة ١٧١ "  وسدس ١٤ مثل طرق الري ومقاومة الحشائش والآفات والأمراض كالأصداء بأنواعها الأصفر والبرتقالي وأعراض الإصابة بهم وطرق العلاج  كما تم مناقشه أهم التوصيات الفنية للنهوض به .

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وفى نهاية الاجتماع تم فتح باب المناقشة والرد على أسئلة واستفسارات الحضور. 
 

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