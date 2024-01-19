عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تأهل فريق باحثون ما قبل التخرج بـ علوم طنطا لجائزة بيروت لأفضل تطوع

رئيس جامعة طنطا
رئيس جامعة طنطا

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا عن تأهل  فريق  من الطلاب بمبادرة "باحثون ما قبل التخرج"  بكلية العلوم  بالجامعة للمشاركة في جائزة بيروت لأفضل عمل تطوعي عربي ضمن 3 مبادرات مجتمعية مصرية   تشارك فى فاعليات الجائزة خلال  حفل ختام فعاليات بيروت عاصمة الشباب العربي لعام 2023 خلال الفترة من 6 إلى 10 فبراير 2024 بمدينة بيروت.

txt

رئيس جامعة طنطا: أولوية لتوطين التكنولوجيا ودعم ريادة الأعمال والتحول نحو الأخضر

هنأ الدكتور محمود ذكي الطلاب أعضاء الفريق الذى تم تأهله للمشاركة فى فاعليات الجائزة والذى  يضم الطلاب، نورهان فوزي محمد، دينا على زكريا، نهال السيد القلينى، شوقى على شوقى، هبة الله ممدوح زينه ، مشيداً بنبوغهم وتفوقهم، موضحاً أن  هذه المبادرة خاصة بالبحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال لطلاب ما قبل التخرج، مؤكداً أن إدارة الجامعة تعمل على توفير كافة أشكال الدعم لطلابها، لدعم الابتكار وريادة الاعمال وتنمية روح المنافسة وتشجيع الطلاب المبتكرين في كافة المجالات خاصة مجالات العلوم والتكنولوجيا، على المشاركة في المسابقات الدولية.

محافظ الغربية يجتمع مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لمناقشة مستجدات الأعمال

أوضح الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس مجلس ادارة مركز  دعم ورعاية  الموهوبين والمبتكرين بالجامعة، ان مبادرة باحثون ما قبل التخرج هي مبادرة طلابية تابعة لكلية العلوم تم تأسيسها منذ ثلاث سنوات وتهدف إلى تعليم الطلاب أساسيات البحث العلمي والنشر الدولي والتميز في مجال ريادة الأعمال، كما تهدف إلى تطوير وتنمية قدراتهم ومهاراتهم

الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكي الخدمة الوطنية العلوم والتكنولوجيا الطلاب المبتكرين الشباب العربي الدكتور محمد حسين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التورتة السبب... مفاجأة غير متوقعة في طلاق ياسمين عبد العزيز من أحمد العوضي

الأرصاد: موجة أمطار شديدة قادمة تستمر 48 ساعة

صدمة .. مدة غياب محمد صلاح وموقفه من مباراة كاب فيردي القادمة

سيعود للأهلي.. نجم بيراميدز يفجر مفاجأة مدوية عن مصير رمضان صبحي

زيزو في الأهلي .. ضحك هستيري من سيد عبد الحفيظ على الهواء

هدية من الداخلية للمواطنين لمواجهة ارتفاع أسعار السلع.. تعرف عليها

صفقة جديدة... الزمالك يقترب من ضم لاعب الأهلي السابق

لاعب بيراميدز يكشف مفاجأة عن مفاوضات الأهلي معه

موضوعات متعلقة

طنطا تحصد المركز الأول على مستوى الجامعات في محو الأمية وتعليم الكبار

ترشيحاتنا

آبي أحمد يعتذر لـ البنك الأفريقي للتنمية .. ماذا حدث ؟

أعلنوا مفاجأة.. الحوثيون: لا ننوي توسيع الهجمات في البحر الأحمر

معجزة الإسراء والمعراج .. الرحلة بالتفصيل

بعد أداء طالب للامتحان بدلا من شقيقه في الدقهلية.. اعرف عقوبته بالقانون

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

من الملعب.. الجهاز الفني لمنتخب مصر يتابع مباراة الرأس الأخضر وموزمبيق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ناقد موضة يعلق على ملابس رجوة زوجة ولي العهد الأردني في سنغافورة

طرق الوقاية من تجاعيد اليد نهائيا

طريقة عمل أرز بسمتي بالخلطة.. بمذاق لا يقاوم

حيل سهلة للتخلص من ألم الأسنان في الشتاء

فيديو

صدمة.. هل انتهى مشوار محمد صلاح مع منتخب مصر في أمم أفريقيا؟

انتبهوا.. حدث غريب يرعب العالم.. توقعات ليلى عبد اللطيف في 2024.. فيديوجراف

الله على الجمال.. أعلى مصلى معلّق في العالم يطل على الكعبة.. شاهد

بشائر 2024.. اكتشاف منجم ذهب جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ