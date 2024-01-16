رئيس جامعة طنطا: أولوية لتوطين التكنولوجيا ودعم ريادة الأعمال والتحول نحو الأخضر

ترأس الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا اليوم اجتماع مجلس كلية الهندسة، الذى عقد بحضور الدكتور أحمد نصر عميد كلية الهندسة والدكتور مصطفى الصواف وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ياسر السمدونى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة ولاء نور القائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأعضاء مجلس الكلية.



أعرب الدكتور محمود ذكي، عن سعادته بتواجده بكلية الهندسة العريقة، مؤكداً أن الجامعة تعمل دائماً على توفير كافة الإمكانيات اللازمة للكلية للعمل على تحسين مخرجات العملية التعليمية والارتقاء بالمنظومة البحثية، مشيراً إلى أن الكلية بخبراتها تستطيع صناعة مستقبل أفضل للأجيال المستقبلية وتوجيه البرامج الأكاديمية لخدمة الجدارات الخارجية لسوق العمل.



أكد د. محمود ذكى أن هناك أولوية لدى إدارة الجامعة لتوطين التكنولوجيا وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة القائمة على الابتكار والاستثمار المعرفي وتطوير الاقتصاديات القائمة على البحث العلمي والابتكار ذات المردود الاقتصادي القوى، موجها بضرورة إنشاء برامج أكاديمية جديدة متميزة تتواكب مع التطورات التكنولوجية المتلاحقة، وتلبي احتياجات سوق العمل المحلى والدولي والعالمي.



كما وجه رئيس الجامعة بتطبيق معايير الجامعة الصديقة للبيئة داخل كليات الهندسة وجميع كليات الجامعة، موضحاً ضرورة تقليل استهلاك الطاقة وإعادة تدوير المياه واستخدام الطاقة الشمسية، والأنظمة البيئة في عمليات البناء والتشييد والتشغيل، مكلفا مركز البحوث والاستشارات الهندسية بضرورة تطبيق هذه المعايير في المباني الجاري انشائها والتي سيتم انشائها مستقبلا، كما طالب مجلس الكلية بضرورة إعداد دراسة لإمكانية تصميم قطع الغيار المستخدمة في الصناعات المحلية مثل الغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى والصناعات الرئيسية بمحافظة الغربية.



كما أدار رئيس الجامعة حوار مع أساتذة الكلية حول تفعيل الآليات اللازمة لتحقيق أهداف خطة الكلية والجامعة الاستراتيجية، في مجالات التواصل مع الشركات والتصنيف الدولي والتوظيف وتحسين البرامج الأكاديمية.

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