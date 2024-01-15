محافظ الغربية: نعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات

أكد محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمي، أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم.

جاء ذلك خلال قيام المحافظ، مساء اليوم /الاثنين/، بحملة مكبرة لرفع الإشغالات ومتابعة مستوى النظافة بشوارع مدينة طنطا.

وأوضح رحمي أن الحملة أسفرت عن إزالة إشغالات الباعة الجائلين بشوارع العجيزي وميدان المحطة والتي كانت تتسبب في غلق الشارع أمام المارة والسيارات، موجهًا رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة استمرار تكثيف الحملات الدورية لإزالة الإشغالات، لتحقيق الانضباط وإعادة الوجه الحضاري لشوارع عروس الدلتا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

كما وجه المحافظ، بضرورة مراجعة رخص المحلات ومراجعة صلاحية كافة البضائع بالمحال الموجودة أمام المحطة، لافتًا إلى أن الحملة جاءت استجابة لشكاوى المواطنين من وجود الباعة الجائلين، حيث قامت المحافظة بشن الحملة بشكل فوري للحفاظ على السيولة المرورية وتحقيق الانضباط داخل شوارع المدينة.