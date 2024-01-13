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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتفقد تسلم معدات وصناديق نظافة لدعم منظومة النظافة بمركز ومدينة طنطا

محافظ الغربية
محافظ الغربية

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، تسلم المحافظة دفعة جديدة من المعدات لدعم منظومة النظافة، وذلك في إطار الاهتمام برفع مستوى البيئة العامة وتحقيق رضا المواطنين، ورفع مستوى النظافة والارتقاء بالمظهر الحضاري للمحافظة ورفع تراكمات القمامة وتوفير الجهد والوقت.


تفقد المحافظ ١٣٥ صندوق نظافة جديد خاصة لعمال النظافة ومزود بأدوات النظافة وزي جديد. لعمال النظافة.
كما تفقد المحافظ معدات سيارات مياه وماكينة شفط مياه ولوادر تستخدم في الإزالات تم رفع كفاءتها للعمل بكفاءة عالية.

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وأكد المحافظ أن المعدات تأتي لدعم منظومة النظافة بالمركز والمدينة لتلبية احتياجاتها من المعدات لرفع مستوى النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية، وعددا من المناطق التي بحاجة إلى تكثيف دوريات للعمل بها وخاصة الشوارع الضيقة ولتفعيل منظومة الجمع السكني من المنازل.

ووجه أهمية الصيانة الدورية وإجراء الفحص الفني لها، للحفاظ على سلامة المعدات من أي أعطال أو نسبة تهالك، مؤكدا أن المحافظة تعمل جاهدة على النهوض بقطاع النظافة بالغربية، من خلال توفير المعدات الحديثة التي تسهم في القضاء على المشكلة وتخفف العبء عن عمال النظافة بالشوارع.
وأشار "المحافظ"، أن من أولويات الدولة دعم منظومة النظافة وملف تحسين البيئة لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في قطاع النظافة بمختلف المحافظات.

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وحرص “رحمي” على التقاط الصور التذكارية مع عمال النظافة مؤكدا تقديره الكامل للعاملين الذين يؤدون عملهم بكل إخلاص وتفانى في مختلف الظروف والأوقات ومثمنا الدور الرائد لعمال تحسين البيئة في الارتقاء بالمظهر العام للمحافظة وما تشهده من مراحل تطوير في شتى المجالات والقطاعات الخدمية.

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