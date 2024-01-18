محافظ الغربية يجتمع مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لمناقشة مستجدات الأعمال

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، على تذليل كافة المعوقات بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من كافة الأعمال بمشروعات المحافظة، مؤكدا تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال، كما وجه المحافظ بمراعاة جودة الأعمال وإنهائها في توقيتاتها المحددة لضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بحضور المستشار عمرو حتاته المستشار القانونى للمحافظة المهندس حاتم الصواف مدير إدارة التخطيط والمتابعة الدكتورة ريهام غنيم الشئون المالية والإدارية المهندس أشرف هواش مديرية الإسكان الأستاذة نانسي النحراوى الشئون القانونية، لمناقشة مستجدات الاعمال بمشروعات المحافظة لتقديم التيسيرات والدعم اللازم لتسريع معدلات الإنجاز والانتهاء من المشروعات المستهدفة، في إطار المتابعة المستمرة والدورية للمشروعات.

وخلال الاجتماع استعرض محافظ الغربية موقف مشروعات محور النعناعية بكفر الزيات ،طريق المعامل بمركز طنطا، شارع قطيني بحي ثان طنطا، كورنيش المحلة التي تساهم بدورها في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بعدد من القطاعات المتنوعة بمحافظة الغربية.