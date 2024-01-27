في حجم حبة الأرز.. فريق مصري يبتكر روبوت لعلاج الجلطات القلبية|شاهد

كشف الدكتور إسلام خليل، الأستاذ في مجال الميكروربوت بجامعة توينتي بهولندا، تفاصيل ابتكار فريق مصري لـ روبوت “في حجم حبة الأرز”، يعمل بالذكاء الاصطناعي للتخلص من الجلطات القلبية بدون تدخل جراحي.



وقال “خليل” عبر تقنية “زووم” ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت، إن هذه الروبوتات التي تم تصميمها تصنف على أنها غير مقيدة، حيث تختلف عن الطرق التقليدية والتي تعتمد في الأساس على القسطرة والتي تكون مقيدة في عملها.



الروبوتات غير مقيدة

وتابع الدكتور إسلام خليل، الأستاذ في مجال الميكروربوت بجامعة توينتي بهولندا أن الروبوتات غير مقيدة تمامًا، فهي تستطيع أن تسبح في تيار الدم خلال الأوعية الدموية والوصل إلى أماكن يصعب الوصول إليها بالطرق التقليدية.



وأوضح الأستاذ في مجال الميكروربوت أن يتم العمل على هذه الروبوتات بحيث تكون فعالة وتستطيع اختراق الجلطات بشكل فوري ويقلل من حجمها ويعيد تدفق الدم مرة أخرى.