عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

في حجم حبة الأرز.. فريق مصري يبتكر روبوت لعلاج الجلطات القلبية|شاهد

صدى البلد

كشف الدكتور إسلام خليل، الأستاذ في مجال الميكروربوت بجامعة توينتي بهولندا، تفاصيل ابتكار فريق مصري لـ روبوت “في حجم حبة الأرز”، يعمل بالذكاء الاصطناعي للتخلص من الجلطات القلبية بدون تدخل جراحي.
 

وقال “خليل” عبر تقنية “زووم” ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت، إن هذه الروبوتات التي تم تصميمها تصنف على أنها غير مقيدة، حيث تختلف عن الطرق التقليدية والتي تعتمد في الأساس على القسطرة والتي تكون مقيدة في عملها.
 

txt

بعد العيد.. بشرى سارة بشأن محصول القمح هذا العام

txt

التفاصيل الكاملة لـ رحيل يورجن كلوب عن ليفربول الإنجليزي

الروبوتات غير مقيدة

وتابع  الدكتور إسلام خليل، الأستاذ في مجال الميكروربوت بجامعة توينتي بهولندا أن الروبوتات غير مقيدة تمامًا، فهي تستطيع أن تسبح في تيار الدم خلال الأوعية الدموية والوصل إلى أماكن يصعب الوصول إليها بالطرق التقليدية.
 

وأوضح الأستاذ في مجال الميكروربوت أن يتم العمل على هذه الروبوتات بحيث تكون فعالة وتستطيع اختراق الجلطات بشكل فوري ويقلل من حجمها ويعيد تدفق الدم مرة أخرى.

روبوت الذكاء الاصطناعي الجلطات القلبية الروبوتات الجلطات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

عكس التوقعات.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت |كم يصل سعر الكيلو؟

مع اقتراب رمضان| مفاجأة صادمة فى أسعار الأرز اليوم السبت

سعر الدولار اليوم السبت 27-1-2024 أمام الجنيه

مصر تستعد ليوم عاصف.. الأرصاد تحذر من اضطرابات جوية تستمر لأيام

مرتب فيتوريا يثير غضب حسام حسن وصدمة حسن شحاتة

الساعات الأكثر برودة والصغرى تلامس الصفر| تحذير عاجل بشأن طقس اليوم

سعر الذهب في مصر اليوم السبت 27 يناير 2024

ترشيحاتنا

في حجم حبة الأرز.. فريق مصري يبتكر روبوت لعلاج الجلطات القلبية|شاهد

وانت في البيت.. استخرج جواز سفر في أسرع وقت

كلما أصابك الضيق وتكالبت عليك الهموم إلزم هذا الدعاء.. ردده باستمرار

قطرات ثلج وأمطار غزيرة| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس اليوم

بعد العيد.. بشرى سارة بشأن محصول القمح هذا العام

مراقبون يحذرون من شلل جديد للاقتصاد العالمي وارتفاع التضخم.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير أبراج يكشف مفاجأة عن نتيجة مباراة مصر والكونغو| تفاصيل

سابني قبل الفرح... صور وضعت ميريهان حسين في مأزق|شاهد

طريقة عمل فطائر الجبن بالنعناع| بمذاق لا يقاوم

مقطع فيديو تنفطر له القلوب لطفل فلسطيني يحاول تدفئة نفسه|شاهد

فيديو

ليلى علوي تحتفل بعيد ميلاد ابنها بالتبني

هاجي احتفل معاكم.. ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة بشأن منتخب مصر بأمم إفريقيا

هزقني في التلفون.. باسم يوسف يكشف تفاصيل مكالمة لا ينساها مع عادل إمام

إلهام شاهين: رنة فيلم يا دنيا يا غرامي على موبايلي طول العمر|خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: المرأة والتنمية المستدامة لصناعة الطيران

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ