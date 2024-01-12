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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

السكر ووجع البطن| جمال شعبان يفجر مفاجآت عن سر انتشار الجلطات بين الشباب

جمال شعبان
جمال شعبان

كشف الدكتور جمال شعبان  عميد معهد القلب السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، عن أسباب انتشار الجلطات بين الشباب والتي تؤدي إلي الموت في بعض الأحيان.

كتب جمال شعبان، في منشوره:"الجلطات ازاي شباب في العشرينيات تجي لهم جلطة في شرايين القلب أو شرايين المخ ويموتوا فجأة ويعني ايه جلطة المخ والسكتة الدماغية ويعني ايه السكتة القلبية 
وهل ممكن وجع البطن يكون من مقدمات الجلطة وايه أهم إشارة تحذيرية للجلطات."

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تابع:"الجلطة يعني كتلة من خلايا الدم بتتجمع وتلزق في بعضها وتلزق في جدار الشريان وتقفله 
فالدم اللي وظيفته يجري في الشريان ويروح يغذي الخلايا يتوقف والخلايا اللي مش واصل لها الدم 
تتوقف عن العمل وقد تتلف وتموت نوعين من الخلايا لما بيموتوا مفيش خلايا تانية تعوضهم
وتنمو مكانهم هما خلايا  المخ وخلايا القلب."

أضاف جمال شعبان:"لو الجلطة كبيرة وفي شريان كبير بيغذي مساحة كبيرة من المخ 
ممكن تحصل سكتة دماغية يتوقف المخ عن العمل وربما تحدث الوفاة، الكلام نفسه ينطبق علي السكتة القلبية ، لما شريان القلب الكبير تتكون جواه جلطة وينسد انسدادا كليا، يتوقف القلب 
وقد تحدث السكتة القلبية، لو لم يتم انعاش القلب واذابة الجلطة وتركيب دعامات."

أفاد جمال شعبان في منشوره:"هل وجع البطن ممكن يكون سببه جلطة ؟! ايوه جلطة الشريان التاجي الخلفي تسبب وجع وحموضة وحرقان في المعدة، جلطة شرايين الأمعاء، تسلخ  وتمدد الأورطي ممكن تحصل جواه جلطة، ايه اللي يخلي شاب صغير تجي له جلطة ؟! التدخين، المسكنات، مشروبات الطاقة والمنشطات، المخدرات، تاريخ وراثي بارتفاع الكولسترول والدهون وقابلية التجلط وطبعا الضغط المرتفع ومرض السكر."

وأستطرد: "وحديثا وأخيرا الإصابة بڤيروس كورونا تسبب جلطات، ايه أهم علامة تحذيرية لجلطة المخ، صداع تنميل في جانب من الجسم اختلال درجة الوعي، علامات تحذيرية لجلطة القلب وجع أو عدم ارتياح في منطقة الصدر،نهجان خفيف ،عرق، ثقل في الذراع الأيسر، هل الوقت يفرق في جلطات المخ والقلب؟!طبعا الوقت الذهبي الدقايق او الساعات الاولي قد تنقذ حياة الشخص لو تم التدخل بالقسطرة او الادوية التي تذيب الجلطة الكلام دا ينطبق علي المخ والقلب."


وقال جمال شعبان: "هل الزعل والتوتر والصدمات العاطفية ممكن تعمل جلطة ؟!طبعا ممكن تكسر القلب وتؤدي الي اعتلال عضلة القلب ويمكن تتسبب في جلطة في المخ او القلب هل كوڤيد ١٩ بسبب جلطات ؟!نعم كورونا المستجد  مرض أوعية دموية قد يتسبب في جلطات في القلب والرئة والكيد والكلي والمخ."

جمال شعبان عميد معهد القلب السابق الجلطات شرايين المخ شرايين القلب جلطة المخ السكتة الدماغية

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