طريقة عمل فطائر باف باللحم.. سهلة ولذيذة

فطائر باف باللحم من الأكلات السهلة واللذيذة التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بمذاق لا يقاوم.

قدمت الشيف منال العالم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، طريقة عمل فطائر باف باللحم .



مقادير فطائر باف باللحم

1 باكيت مربعات باف باستري

2 ملعقة كبيرة زيت ذرة

500 جرام لحم مفروم

1 حبة كبيرة بصل مفروم

2 فص ثوم مهروس

2 قرن فلفل اخضر مفروم

1 ملعقة صغيرة بهار مشكل

1 ملعقة صغيرة كركم

2 ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود

1 ملعقة صغيرة شطة مجروشة

1 ملعقة كبيرة معجون طماطم

ربع كوب خيار مخلل مفروم

1 حبة متوسطة طماطم مفروم



للتلميع:

1 حبة صفار البيض

ربع ملعقة صغيرة قهوة



طريقة تحضير فطائر باف باللحم

-سخني الفرن ١٨٠، احضري قوالب كب كيك.

-في كسرولة سخني الزيت، اضيفي اللحم وقلبي ليصبح جافا.

-اضيفي البصل، الثوم، الفلفل، البهار، الكركم، الملح، الفلفل، الشطة معجون الطماطم واتركيه ليصبح جافا.

-اضيفي المخلل والطماطم. أتركيه ليبرد

-باستعمال قطاعة بسكويت كبيرة بحجم مربع الباف باستري، قطعي العجينة الى دوائر، إحتفظي بالأطراف التي قطعتيها.

-ضعي دائرة من العجينة في القالب مع رفع الجوانب الى أعلى

-املئي العجينة بالحشو

-ضعي الأطراف على سطح اللحم

-امسحيها بخليط التلميع

-اخبزي الفطائر لمدة ٢٠ – ٢٥ دقيقة لتصبح ذهبية اللون وقدميها.

