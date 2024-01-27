يستمر 3 سنوات.. تفاصيل إعادة تركيب الغلاف الخارجي لهرم منكاورع بمنطقة أهرامات الجيزة

قال أحمد عامر، الخبير الأثري، إن الملك منكاورع حكم البلاد لمدة تتراوح من 18 إلى 22، وهو خامس ملوك الأسرة الخامسة، وابن الملك خفرع.

وأضاف أحمد عامر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، أن مشروع إعادة تركيب الكساء الخارجي لهرم منكاورع سيستمر لعدة سنوات، متابعا: “الهرم يعد أكبر الأهرامات الثلاثة”.

وتابع: “قياسات الهرم تجعله هرما مثاليا، فهو يتكون بشكل أساسي من الحجر الجيري والجرانيت الأسواني”.

وأوضح أن المشروع يستهدف إعادة تطوير الغلاف الخارجي للهرم، فهو سيستمر لمدة 3 سنوات.