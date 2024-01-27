عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مطالِبون بإسقاط حكومة نتنياهو .. آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب وحيفا

صدى البلد

تظاهر آلاف الإسرائيليين، اليوم السبت، في تل أبيب وحيفا وبئر سبع للمطالبة بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو واستعادة المحتجزين من غزة.

ومن جانبه، أكد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، في مؤتمر صحفي اليوم ، أنه سيقوم بإغتيال قادة حركة المقاومة الفلسطينية "حماس".

ونوه نتنياهو بأن التحقيقات في أحداث 7 أكتوبر ستكون بعد انتهاء المعركة في قطاع غزة.
 

وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي، إن "الحكومة الإسرائيلية ستبت في الأمر عندما يحين الوقت"، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام عبرية.

وزعم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي الأكثر أخلاقية في العالم ولا بديل عن النصر على حركة المقاومة الفلسطينية.

وقال نتنياهو إن حكومة الاحتلال تعمل على خطة استثمار عسكرية ضخمة خلال السنوات المقبلة.

وأكد نتنياهو، أن جنود الاحتلال طبقوا الحصار على خان يونس ، مؤكدا: إذا لم يقض على حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" الآن فالمذبحة المقبلة ستكون مسألة وقت.

 

أحداث 7 أكتوبر احتلال الاسرائيلي ئيس الوزراء الإسرائيلي الاحتلال الاسرائيلي الاحتلال الإسرائيل الحكومة الإسرائيلية آلاف الإسرائيليين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مع اقتراب رمضان| مفاجأة صادمة فى أسعار الأرز اليوم السبت

مفاجأة | مدرب الأهلي السابق يقترب من قيادة بيراميدز

مصر تستعد ليوم عاصف.. الأرصاد تحذر من اضطرابات جوية تستمر لأيام

أقل جرام بـ 2566 جنيها.. قفزة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

مضى للزمالك 3 سنين| شوبير يعلن خبرا مثيرا عن نجم الأهلي السابق

بفستان الفرح.. أول صورة لـ رامي صبري مع شقيقته بعد عقد قرانها

مفاجأة غير متوقعة في أسعار الحديد اليوم

سيارة بـ 8 ملايين جنيه وبنطلون غريب.. درة تثير الجدل في أحدث ظهور

موضوعات متعلقة

نتنياهو: محكمة العدل الدولية لم تجبر حكومة الاحتلال الإسرائيلي على إنهاء الحرب

رسميًا .. نتنياهو يهدد قادة حركة حماس بالاغتيال

الصحة الفلسطينية تعلن وجود نقص حاد في وحدات الدم بمجمع ناصر الطبي

نتنياهو: لا بديل عن النصر على حركة المقاومة الفلسطينية

الرئاسة الفلسطينية: اتصالاتنا مع حركة حماس لم تنقطع

الوقت ينفد.. كتائب القسام تحذر حكومة نتنياهو من استمرار الحرب في غزة

فاينانشال تايمز: كاميرون ناقش مع إسرائيل والفلسطينيين وقف إطلاق النار في غزة

روسيا تعلق على قرار البرلمان التركي بشأن عضوية السويد في حلف الناتو

ترشيحاتنا

المرصد السوري: انفجارات قرب قاعدة أمريكية بمحافظة الحسكة

مصر تستعد لسد النهضة بمشروع ري جديد يخدم 10 ملايين مواطن

أحدث أسعار فورد فوكس في مصر

مؤتمر الرخاء .. أحمد موسى: تكريم محمد أبو العينين أفضل رجل صناعة بأفريقيا

ماذا قال هادي الباجوري عن طليقته ياسمين رئيس؟.. وهذه حقيقة «سفاح الجيزة 2»

كأس الأمم الإفريقية| أنجولا أول المتأهلين لـ دور الـ8 بعد إقصاء ناميبيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل بقلاوة المكسرات والفواكة المجففة

فوائد غير متوقعة لتناول العيش الشامي

فوائد حليب الماعز للجسم .. لن تتوقع

3 مفاجآت جديدة من هاني الناظر .. ماذا فعل؟

فيديو

هتكون معانا قريبًا .. مفيدة شيحة تكشف للجمهور عن الحالة الصحية لسهير جودة |فيديو

النهر الأحمر.. رعب في بريطانيا بسبب ظهور هذه العلامة

وزير الدفاع يشهد بحث تطوير الشخصية المصرية للحفاظ على الولاء للوطن وسط التحديات.. صور وفيديو

تسببوا في ارتفاع أسعاره.. القبض على أكبر محتكرين لسوق الذهب بمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ