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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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المشروع يوفر 200 ألف فرصة عمل.. برلماني: مصر تصبح مركزا إقليميا في التعدين

التعدين
التعدين

قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، إن مصر ستصبح مركزًا إقليميًا في التعدين، مشيرًا إلى أن مشروع قانون تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يوفر حوالي 200 ألف فرصة عمل.

أضاف النائب محمد إسماعيل، خلال حواره لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" مع الإعلامية "لبنى عسل" أن الهيئة تتبع وزارة البترول نظرًا لأن رئاسة الوزراء لديها العديد من الملفات التي تعمل عليها.

وتابع عضو مجلس النواب، عندما نحرر الهيئة وتكون هيئة اقتصادية قادرة على استثمار جزء من أرباحها في تطوير المعدات من أجل إجراء الرحلات الاستكشافية وبعدها ستكون قادرة على الاستثمار وتخفف العبء على الموازنة العامة للدولة.

مصر فرصة عمل مركزا إقليميا التعدين النائب محمد اسماعيل

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