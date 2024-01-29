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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الحديد والصلب للمناجم تسجل صافي ربح 73.7 مليون جنيه خلال 6 أشهر

ارتفاعا أرباح الحديد
ارتفاعا أرباح الحديد والصلب للمناجم

كشفت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن ارتفاع أرباحها بنسبة 6%خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2023-2024.

وأظهرت المؤشرات المالية لشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، تسجيل صافي ربح بلغ 73.77 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر 2023، مقابل 69.5 مليون جنيه أرباح خلال الفترة المقارنة من 2022.

وارتفعت إيرادات شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر خلال الستة أشهر إلى 166.61 مليون جنيه، مقابل 152.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2022.

يشار إلى أن الحديد والصلب للمناجم والمحاجر حققت 127.81 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة من 1 يوليو 2022 إلى 30 يونيو 2023، مقابل 40.63 مليون جنيه في العام المقارن.

وارتفعت المبيعات والإيرادات إلى 309.92 مليون جنيه خلال 2022-2023، مقابل 121.21 مليون جنيه في العام المقارن.

تصفية الحديد والصلب

وفي يناير 2021، وافقت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، على حل وتصفية الشركة فور الانتهاء من عملية التقسيم، وتفويض رئيس الجمعية في تعيين المصفيين وتحديد أتعابهم ومدة التصفية على أن يكون المركز المالي للشركة في 31 ديسمبر 2020 أساساً للتصفية.

الحديد والصلب للمناجم أرباح ايرادات مبيعات مناجم

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