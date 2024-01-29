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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوات الاحتلال تحاصر مجمع الشفاء الطبي بغزة.. ومسيرات تطلق النار على المواطنين

مجمع الشفاء في غزة
مجمع الشفاء في غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الاثنين، أن القوات الإسرائيلية تحاصر مستشفى الشفاء الطبي في مدينة غزة وسط إطلاق نار كثيف في محيطها.

وقالت مصادر صحفية، إن هناك مسيرات إسرائيلية تطلق النار صوب المقبرة الجماعية في ساحة مجمع الشفاء في غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت لجنة الطوارئ في وزارة الصحة في غزة، أن عدد الشهداء والجرحى الذين وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي وصل إلى 200 شهيد وجريح بسبب استهداف المدنيين عند دوار الكويت.

وقالت لجنة الطوارئ في وزارة الصحة بغزة في بيان لها، إنه لا يوجد أي مستشفى في غزة قادرة على تقديم الرعاية الطبية لمرضى الأورام والدم.

وأضافت لجنة الطوارئ في وزارة الصحة بغزة، أنه لا يوجد أي تطعيمات للأطفال في مستشفيات مدينة غزة وشمالها.

وعلى جانب آخر، قال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، إن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة جديدة بحق آلاف الأفواه الجائعة التي كانت تنتظر المساعدات الإنسانية عند دوار الكويت بغزة.

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