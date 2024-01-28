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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسائل إعلام: استشهاد 40 فلسطينيا في غارات مكثفة على غزة والنصيرات

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الأحد، باستشهاد أكثر من 40 فلسطينيًّا حتى اللحظة في غارات مكثفة على مدينة غزة ومخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق، قال المكتب الإعلامي بغزة، اليوم الأحد، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 38 مجزرة راح ضحيتها 350 شهيداً خلال الـ48 ساعة الماضية في محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأشار المكتب الإعلامي  إلى وجود عشرات الشهداء الذين ما زالت جثامينهم ملقاة في الشوارع والطرقات، إذ منعت قوات الاحتلال الطواقم الطبية وطواقم الدفاع المدني والطوارئ من الوصول إليهم في مخالفة واضحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وكل المعاهدات الدوليّة.

ولفت المكتب الإعلامي إلى دفن 150 جثمانًا من جثامين الشهداء داخل مجمع ناصر الطبي, بسبب منع جيش الاحتلال الطواقم الطبيّة والمواطنين من دفن الشهداء في مقابر المحافظة.

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