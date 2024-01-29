أول مطعم بالمجان في مصر ..قائمة مأكولات ومعاملة تحفظ كرامة غير القادرين|فيديو

قدمت فضائية "DMC"، تقريراً أول مطعم بالمجان في مصر، حيث يضم قائمة طعام ومعاملة تحفظ كرامة غير القادرين.



وقالت إبتسام سراج الدين المدير التنفيذي لمشروع الإخوة الإنسانية، إن مطاعم الإخوة الإنسانية هو فرع من فروع مؤسسة الإخوة الإنسانية، وهي مؤسسة خيرية تعمل على رفع الروح المعنوية للمواطن الاكثر أحتياجاً.



وتابعت:" فكرنا في فكرة إنشاء مطاعم ، وذلك يمكننا من إستضافة الأسر الأكثر أحتياجاً، و يتم تقديم لهم قائمة طعام لأختيار ما يريدون"



وأكدت أن وزارة التضامن الأجتماعي ، تدعم هذا المطعم ، مادياً، و بأسماء الأكثر أحتياجاً، و سوف يتم إنشاء أكثر من فرع، لخدمة جميع المناطق.