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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قصة صمود.. كتاب يروي أغرب الأمراض النادرة في حياة البطلة ندى محمد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

كشفت ندي محمد، تفاصيل كتابها الذي يحكي أغرب الأمراض النادرة، قائلة: “وثقت فى كتابي أن الله سبحانه وتعالي يقف معنا ومع كل مريض”.

وأضاف خلال حوارها عبر زووم ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”: “أحداث الكتاب تكشف أننا نقف أمام مطبات أو مشاكل سواء جسدية أو نفسية.. وكل مرة تتحل بطريقة غير متوقعة.. وكان ما أريد أن أصله من كتاب أنه ليس هناك مستحيل”.

وتابعت: "أنا الأخت الرابعة لثلاثة أخوتي توفاهم الله بنفس المرض على أعمار مختلفة.. وأصبحت الوحيدة فى الأسرة.. وحسب حديث الأطباء أن هذا المرض صعب ويؤدي للوفاة.. وأنا لم أيأس وبدأت أمورى تسوء كل ما عمري يزيد.. وكنت مؤخرا بمشي على كرسي متحرك .. ونجيت من المرض بمعجزة

ندي محمد الأمراض النادرة أغرب الأمراض النادرة الأطباء مرض نادر

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