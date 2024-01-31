الوادي الجديد: إنشاء تخصص"سكرتارية طبية" بمدارس التعليم الثانوي الفني

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صدور قرار السيد وزير التربية والتعليم بإنشاء تخصص سكرتارية طبية بمدارس التعليم الثانوي الفني بنظام التعليم والتدريب المزدوج (ثلاث سنوات) وذلك اعتبارًا من العام الدراسي القادم.

وأوضح الزملوط أن القرار يأتي في إطار خطة تطوير منظومة التعليم الفني وربط طلابها باحتياجات سوق العمل، وتأهيل وتدريب الطلاب لخوض سوق العمل. مشيرًا إلى بدء التخصص كفصول ملحقة بمدرسة المروة الثانوية التجارية المشتركة بإدارة الخارجة التعليمية. معربًا عن تقديره وشكره لدعم الوزارة المستمر للنهوض بالمنظومة التعليمية على أرض المحافظة.