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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على أماكن عيادات مبادرة "العلاج عن بعد" بمركز الداخلة فى الوادي الجديد

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد، عن تحديد أماكن ومواعيد العمل فى عيادات مبادرة العلاج عن بعد بنطاق مركز الداخلة، وذلك فى 5 عيادات صحية تضمنت مستشفى الداخلة العام ووحدة غرب الموهوب ووحدة قرية الجديدة ووحدة قرية أسمنت ووحدة قرية القصر، وذلك خلال ساعات العمل الرسمية طوال الأسبوع عدا يومى الجمعة والسبت من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا.

وكان اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أعلن مؤخرا عن تشغيل 9 وحدات جديدة للعلاج عن بُعد، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الصحة والسكان والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ليصل إجمالي الوحدات الموجودة بالمحافظة حتى الآن 20 وحدة بالمراكز الخمسة.

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وأوضح الزملوط، أن الوحدات الجديدة تضم ( مستشفى صدر الخارجة - القصر - أسمنت - الأربعين 2 و 3 - ناصر الثورة - أبو منقار - البشندي- الزيات)، والتي تقدم خدمات الكشف والتشخيص الطبي عن بُعد بالتعاون مع كبرى المستشفيات الجامعية والحكومية على مستوى الجمهورية، لتوفير خدمة طبية لائقة للمواطنين بالمناطق النائية والمحرومة.

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