محافظ الوادي الجديد يستقبل وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التي تزور المحافظة لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات، بحضور محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر والسيد يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري يرافقهم لفيف من قيادات الوزارة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

واستهلت الوزيرة زيارتها، بتفقد مشروع المنزل البيئي صديق البيئة والفائز بالمركز الأول بالدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والذي تم تنفيذه بخامات بيئية بديلة بالتعاون مع جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.

وأشادت السعيد بالتجربة كأحد النماذج الرائدة لاستخدام خامات البيئة المتاحة ومراعاة البعد البيئي، مشيرةً إلى أن المحافظة تحظى بفرص واعدة في مجال استغلال الطاقة المتجددة والنظيفة والتوسع في تنفيذ المشروعات الخضراء.