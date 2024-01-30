عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يستقبل وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التي تزور المحافظة لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات، بحضور محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر والسيد يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري يرافقهم لفيف من قيادات الوزارة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

واستهلت الوزيرة زيارتها، بتفقد مشروع المنزل البيئي صديق البيئة والفائز بالمركز الأول بالدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والذي تم تنفيذه بخامات بيئية بديلة بالتعاون مع جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.

محافظ الوادي الجديد يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

وأشادت السعيد بالتجربة كأحد النماذج الرائدة لاستخدام خامات البيئة المتاحة ومراعاة البعد البيئي، مشيرةً إلى أن المحافظة تحظى بفرص واعدة في مجال استغلال الطاقة المتجددة والنظيفة والتوسع في تنفيذ المشروعات الخضراء.

أعضاء مجلسى النواب والشيوخ أعضاء مجلسى اداب الدكتورة هالة السعي الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي

400 جنيه|تحرك جديد في سعر الذهب مع العودة.. وعيار 21 يكسر الـ4 آلاف

«ظهرت الآن هنا»|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس الترم الأول

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة| نسبة النجاح 78.4%

مليون جنيه.. مفاجأة لـ تجار الدولار في السوق السوداء

علاوة دورية وزيادة الحد الأدنى للأجور.. بشرى سارة لعمال القطاع الخاص.. اعرف القيمة

بشرى سارة.. سعر الذهب يعود للاستقرار بعد وقف التسعير في سوق الصاغة

أمير هشام: الشناوي وبعض لاعبي الأهلي وراء التراجع عن ضم «أبو جبل»

موضوعات متعلقة

محافظ الوادي الجديد يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

ترشيحاتنا

وزير الرياضة يستضيف عمرو موسى في لقاء حواري مفتوح مع الشباب

صحف السعودية: الأولوية هي وقف الحرب وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة.. الصين تحذّر من «دوامة انتقام».. والكرملين يدعو إلى تهدئة التوترات بين أمريكا وإيران.. والمملكة ضمن أكبر 15 اقتصاداً في العالم

دعاء البرد الشديد في طوبة ..اللهم نستودعك كل من لا مأوى له

لم يعد إيلون ماسك.. من هو أغنى رجل في العالم حاليا؟

مسئول يمني كبير يعقد اجتماعا هاما في الصين| تفاصيل

برلمانية: الصادرات المصرية تحدٍ كبير أمام الحكومة خلال المرحلة المقبلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وجوده أذى العالم.. لبنى عبدالعزيز: لابد من استقالة بايدن من الرئاسة الأمريكية|خاص

لبنى عبدالعزيز: عشت في أمريكا سنوات طويلة لم أشعر أنها بلديl خاص

هاني لاشين يكشف لـ"صدى البلد" سر تواجده مع نجاة بحفل joy awords

عملت تجميل عايزة أرجع خلقة ربنا.. صور صادمة لسارة نخلة قبل وبعد الشهرة

فيديو

هاني لاشين يكشف لـ"صدى البلد" سر تواجده مع نجاة بحفل joy awords

كسر الـ4 آلاف جنيه.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن| تفاصيل

رحيل الشناوي والتراجع عن ضم أبو جبل| الأهلي على صفيح ساخن.. فيديو

حقيقة انتشار أسراب الجراد على حدود مصر وتحرك عاجل من الدولة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ