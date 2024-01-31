خلال لقاءه بالمستثمرين.. محافظ قنا يبحث فرص تطوير مصنع السماد بنجع حمادى

بحث اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، فرص الاستثمار، واستغلال وتشغيل مصنع تحويل المخلفات الصلبة إلى أسمدة عضوية وإنتاج الوقود الصلب البديل RDF، بمنطقة "هو" الصناعية بنجع حمادى.

جاء ذلك لقاءه بعدد من المستثمرين، بالديوان العام، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس محمد نصر، مدير إدارة البيئة بالمحافظة، والمهندس محمود مبروك، استشاري البرنامج الوطني بمحافظة قنا، وعبدالرحيم محمد، مدير إدارة الاستثمار، وعدد من القيادات التنفيذية.





و قال محافظ قنا ، إن القيادة السياسية تولي اهتماما خاصا بملف الاستثمار، والمستثمرين وتشجيع القطاع الخاص والتنسيق التام مع القطاع الحكومى لتذليل أي عقبات، وتقديم كافة أوجه الدعم مع تحقيق الصالح العام، ومن ثم تعمل المحافظة علي توفير المناخ المناسب للاستثمار بالمناطق الصناعية وخارجها من خلال السعي إلي استقطاب المزيد من الاستثمارات، لخلق فرص عمل حقيقية للشباب وخفض نسبة البطالة وتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية ومستدامة علي ارض المحافظة مما يسهم ذلك بشكل فعال في الارتقاء بمستوي المعيشة لأبناء المحافظة وتوفير حياه كريمة لهم.

و أشاد المستثمرون، بالتيسيرات التى تقدمها المحافظة للمستثمرين للنهوض بقطاع الصناعة والاستثمار، وبحرص محافظ قنا ، على عقد اجتماع شهري مع المستثمرين لمتابعة انتظام العمل بمصانعهم، وبحث طلباتهم ومواجهة التحديات التى تعترض استثماراتهم.

يذكر أن محافظة قنا طرحت مشروع استغلال وتشغيل مصنع تحويل المخلفات الصلبة إلى أسمدة عضوية وانتاج الوقود الصلب البديل RDF بمنطقة هو الصناعية بنجع حمادي على مساحة 26.5 ألف متر مربع، و تصل طاقة المصنع بنحو 30 طن في الساعة بـ 2 خط إنتاج، وتشمل أنشطة المصنع استقبال المخلفات وعمل فرز أولى لها لاستبعاد المخلفات غير الصالحة للمعالجة ونقلها مع المرفوضات الناتجة من المعالجة إلى المدفن المحكوم.